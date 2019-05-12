親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

你知道母親節起源嗎？ 美國版背後有段黑歷史

108會考考前猜題／英文科搜尋「關鍵字」 答案都在文章中

法鼓山心靈環保家庭日歡樂慶母親節

2019-05-12 10:56聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，歡樂慶佛誕，分享襌宗的觀念與方法，一起簡單自然過生活。

活動中首先由大眾以「八式襌」開始放鬆身心內觀自己，再由法鼓山方丈和尚果暉法師與台北市民政局長藍世聰等一同浴佛感恩歡樂佛誕節與母親節。

法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，由大眾以「八...
法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，由大眾以「八式襌」開始放鬆身心，內觀自己。記者黃義書／攝影
分享
法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，歡樂慶佛誕，...
法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，歡樂慶佛誕，分享襌宗的觀念與方法，一起簡單自然過生活。法鼓山方丈和尚果暉法師（左）前往體驗「生活禪」，淨化心靈。記者黃義書／攝影
分享
法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，法鼓山方丈和...
法鼓山上午在國父紀念館中山公園廣場舉辦母親節「心靈環保家庭日」活動，法鼓山方丈和尚果暉法師（左）與台北市民政局長藍世聰（右）等一同浴佛感恩歡樂佛誕節與母親節。記者黃義書／攝影
分享

母親節紀念館法師
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00

坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56

向賽車界傳奇致敬 RICHARD MILLE打造第一只自行車表

2019-05-11 21:53

回顧MET GALA還有3大看點 靈感難不成是「掃地機器人」

2019-05-11 18:39

Christian Louboutin夏日編織包有葡國情調 LOEWE可愛小海龜賣萌

2019-05-11 16:18

「哈密瓜汽水」、「西瓜汽水」太可愛！全家便利商店限量開賣快喝一波

2019-05-11 15:16

GIVENCHY搞神秘！新代言人只有馬尾剪影 網友竟秒猜對

2019-05-11 15:07

「Mediplus放鬆小屋快閃店」華山登場！周末下午有多肉植物手作課程

2019-05-11 14:40

王心恬討毒舌媽歡心 相中蕭邦珠寶腕表送禮零失誤

2019-05-11 14:37

冠軍蛋糕寵愛媽咪 這一味最受歡迎

2019-05-11 13:57

米其林粵菜解放味蕾 波士頓龍蝦千元有找

2019-05-11 13:41

乖乖攜手鼎王 推麻辣鍋口味孔雀香酥脆

2019-05-11 11:39

夏日「果汁汽水唇色」正夯！補擦唇膏3個小動作讓你唇色爆美

2019-05-11 10:20

玩珠寶？Boucheron很會！全新Jack系列時尚功力大挑戰

2019-05-11 08:28

夢幻包、時髦包 孝敬媽咪看這「禮」

2019-05-10 23:29

一次看「6萬株玫瑰」隨風搖曳！韓國蔚山大公園玫瑰節5月22日登場

2019-05-10 23:27

入手按摩商品 母親節好時機

2019-05-10 23:09

成人票特價520元！母親節輕鬆玩六福村 還能看「豬尾猴母子檔」

2019-05-10 22:43

微風之夜／修杰楷卡刷不過送禮出包、范范要黑人看著辦！

2019-05-10 22:04

「90年代戲劇女神」蕭薔微風之夜初登場 壓陣紅毯人氣爆場

2019-05-10 20:36

回應哈佛假學歷！范瑋琪：希望大家不要這樣judge我

2019-05-10 19:29

每天送50顆蛋撻！全台最大「檀島咖啡」進駐大直 首次開賣「港式桌菜」

2019-05-10 18:39

視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15

到百貨曬月光 夢幻版「登入月球」快到這裡拍一波美照

2019-05-10 17:40

多功能調理機超強大 冷熱皆宜一鍵輕鬆打

2019-05-10 17:00

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

同慶《俄羅斯勝利日》 芭蕾套票限時搶購

2019-05-10 15:00

蘇富比香港首次珠寶網拍專場 大品牌經典價錢太誘人

2019-05-10 14:41

防狂鹿症 禁美加韓5國鹿藥材輸台

2019-05-10 14:32

李準基來台挺LONGCHAMP新品 坎達爾珍娜露腿搶先背

2019-05-10 13:43

udnshopping聯手張善政 邀您資助弱勢兒！

2019-05-10 13:02

網紅Chiara Ferragni成就解鎖 FENDI幫她拍影片慶生

2019-05-10 12:26

韓美妝60支新色唇膏 佛心價只要專櫃唇膏三分之一

2019-05-10 11:54

金庸武俠全球首度大型特展 網路預售票今開賣

2019-05-10 11:51

人類真難懂！《我是貓》喵皇陛下不吐不快的觀察記錄

2019-05-10 11:50

只限3天跟台北這間店 sharetea香緹系列買一送一

2019-05-10 10:56

漢來海港台中店變狂了！舒芙蕾鬆餅、珍奶搬上桌

2019-05-10 10:40

無患子曾是老阿嬤回憶 今變身熱門洗潔用品

2019-05-10 10:22

遠東全家福宜蘭羅東農會outlet 展售萬件超值優惠商品

2019-05-10 09:39
看更多

熱門文章

回應哈佛假學歷！范瑋琪：希望大家不要這樣judge我

2019-05-10 19:29

未來一周天氣暖如夏 高溫上看35度

2019-05-11 20:35

「哈密瓜汽水」、「西瓜汽水」太可愛！全家便利商店限量開賣快喝一波

2019-05-11 15:16

未來一周好熱！ 吳德榮：20日梅雨季第三道鋒面過境

2019-05-12 07:18

殺破狼周運勢／處女戀情承受壓力大 天秤遇天菜級對象

2019-05-12 00:00

牙周手術能在診所做嗎？ 健保：全台僅30家診所能做

2019-05-11 21:12

合歡山假日大塞車 武嶺停車場13日又將封閉

2019-05-11 19:39

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

2019-05-11 13:24

蝶豆花茶包沒違法 食藥署改口：不吃下肚都行

2019-05-11 22:38

牙周病健保到底有沒有給付？ 只有這4項健保沒付

2019-05-11 20:51

孕婦照X光憂胎兒會畸形？ 婦產部醫師這麼說

2019-05-12 07:12

用路人注意！台61線苗栗段 13日起兩工程實施交管、封閉

2019-05-11 12:17

免費泡湯還享芬多精！5/20到太平山「鳩之澤溫泉」　打卡就免費

2019-05-11 13:27

3名乳癌患者1人是年輕女性 專家破解乳癌篩檢迷思

2019-05-11 15:18

乳癌也南北差異 雙北發生率奪冠、台南屏東死亡率最高

2019-05-11 14:59

GIVENCHY搞神秘！新代言人只有馬尾剪影 網友竟秒猜對

2019-05-11 15:07

長時間用電腦滑手機 他35歲早發性老花眼

2019-05-12 07:10

防非洲豬瘟疫情 蘇貞昌：港澳客比照中國客檢查行李

2019-05-11 16:12

牙齦出血是缺維生素還是牙周病 六大牙周問題一次解答

2019-05-11 21:19

影／可憐棕熊被人追趕扔石 失足滾下河谷溺死

2019-05-11 13:01

牙周病治療分三階段 這些過程都可能要多花錢

2019-05-11 21:02

影／肺剩一半、吞口水要1分鐘 慢飛天使爵士鼓獲滿堂采

2019-05-11 15:17

內政部：初為人母約31歲 35歲以上生第1胎逾2成

2019-05-11 19:51

中榮疥瘡群聚感染 14護理師4病患完成治療

2019-05-12 09:58

每日星座運勢／天蠍桃花多不知所措 頭腦特別靈活

2019-05-12 00:00

微風南山開幕後3度停電 台電：館方自有設備故障

2019-05-11 15:32

蝶豆花驚傳食安疑雲 食藥署：染色飲用不違法

2019-05-11 17:28

吃一口港式懷舊味 泰昌餅家新口味「招牌椰撻」在這獨賣

2019-05-11 16:39

母親節好熱！全台高溫飆30度 中午多喝水

2019-05-12 05:03

爆音少女台灣篇　日漫畫家來台機車環島取材

2019-05-11 13:43

加碼15天！新北蝴蝶光雕展延至6月2日 50萬顆LED打造浪漫夜景

2019-05-11 22:24

醫材二次使用 患者感染恐求償無門

2019-05-12 00:17

防旅客「擠下月台」釀憾事 台鐵明年完成防墜鍊加裝

2019-05-12 09:15

香港爆發非洲豬瘟 農委會：下個要注意南北韓

2019-05-11 16:51

回顧MET GALA還有3大看點 靈感難不成是「掃地機器人」

2019-05-11 18:39

願景／科技也有溫度 唐鳳：成功的科技是能回應社會需求

2019-05-11 21:30

【母親節特別企劃】水腦／媽媽狂想曲

2019-05-12 06:00

吃得好、篩檢少…乳癌 雙北發生率最高

2019-05-12 00:17

豬瘟襲港已撲殺6,000頭豬隻 蘇揆：港澳旅客需檢查行李

2019-05-11 14:35

坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top