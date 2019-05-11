佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



即將於5月24日至29日登場的佳士得（Christie's）香港春季拍賣，本周末（5月11、12日）於台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，共帶來4百多件、總價約60億台幣的拍品，其中最受矚目的是3件重量級趙無極作品，領銜的是「三聯作 1987-1988」，為藝術家最重要、最大型的三聯作之一，更是首度亮相拍賣市場，估價約4.7億元。

珠寶類別的焦點則是名為「粉紅泡泡糖」（The Bubble Gum Pink）的3.44克拉枕型明亮式切割鮮彩紫粉紅色鑽石，為IF等級無暇美鑽，由珠寶商Moussaieff鑲嵌成鑽戒，估價約1.8億元，由女星李詠嫻特地配戴展演。中國瓷器及工藝精品則由「拉爾森雍正青花大尊」領拍，是家族收藏逾百年的稀世獨一無二之作。

「三聯作1987-1988」長度將近5米，是趙無極僅有的20幅大型三連作之一，色彩光影向莫內睡蓮系列致敬，而畫面將黑色置於兩側的構圖手法，也被認為近似他所鍾愛的野獸派畫家馬蒂斯名作「科利烏爾的落地窗」。這件拍賣史上尺幅第二大的趙無極作品是由現藏家直接購自趙無極，一直收為歐洲私人珍藏至今，曾於巴黎、台北、墨西哥等各地美術館展出過。而「02.01.65」是畫家最具代表性的狂草時期代表作之一，「17.01.66」則長期由藝術家自己珍藏。此次佳士得亦特別規劃「離心力」專場晚拍，薈萃全球生於1969年至1989年間的新世代藝術家傑出作品，看新一代如何在全球化的脈絡中尋求自我定位。

估價逾1.2億元的「拉爾森雍正青花大尊」器形罕見，為天球瓶和玉壺春瓶的變形，易塌難燒，仿明青花的花果紋為目前世上僅知唯一孤品，由定居蒙古逾46年的瑞典傳教士兼外交家拉爾森家族收藏至今。另一件形似荸薺的羽毛紋路孔雀藍清雍正爐鈞釉弦紋瓶，也是少見的手拉胚器形。