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未來一周上看35度 這幾日恐變天

佳士得春拍台北預展 趙無極3件重量級作品受注目

2019-05-11 22:00聯合報 記者孫曼╱即時報導

即將於5月24日至29日登場的佳士得（Christie's）香港春季拍賣，本周末（5月11、12日）於台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，共帶來4百多件、總價約60億台幣的拍品，其中最受矚目的是3件重量級趙無極作品，領銜的是「三聯作 1987-1988」，為藝術家最重要、最大型的三聯作之一，更是首度亮相拍賣市場，估價約4.7億元。

珠寶類別的焦點則是名為「粉紅泡泡糖」（The Bubble Gum Pink）的3.44克拉枕型明亮式切割鮮彩紫粉紅色鑽石，為IF等級無暇美鑽，由珠寶商Moussaieff鑲嵌成鑽戒，估價約1.8億元，由女星李詠嫻特地配戴展演。中國瓷器及工藝精品則由「拉爾森雍正青花大尊」領拍，是家族收藏逾百年的稀世獨一無二之作。

「三聯作1987-1988」長度將近5米，是趙無極僅有的20幅大型三連作之一，色彩光影向莫內睡蓮系列致敬，而畫面將黑色置於兩側的構圖手法，也被認為近似他所鍾愛的野獸派畫家馬蒂斯名作「科利烏爾的落地窗」。這件拍賣史上尺幅第二大的趙無極作品是由現藏家直接購自趙無極，一直收為歐洲私人珍藏至今，曾於巴黎、台北、墨西哥等各地美術館展出過。而「02.01.65」是畫家最具代表性的狂草時期代表作之一，「17.01.66」則長期由藝術家自己珍藏。此次佳士得亦特別規劃「離心力」專場晚拍，薈萃全球生於1969年至1989年間的新世代藝術家傑出作品，看新一代如何在全球化的脈絡中尋求自我定位。

估價逾1.2億元的「拉爾森雍正青花大尊」器形罕見，為天球瓶和玉壺春瓶的變形，易塌難燒，仿明青花的花果紋為目前世上僅知唯一孤品，由定居蒙古逾46年的瑞典傳教士兼外交家拉爾森家族收藏至今。另一件形似荸薺的羽毛紋路孔雀藍清雍正爐鈞釉弦紋瓶，也是少見的手拉胚器形。

腕表方面有一枚藏家必收的百達翡麗型號2499的18k金萬年曆計時月相腕表，為1982年的第四系列。珠寶方面除了億元粉鑽，還有一枚估價約1.5億元的3.01克拉鮮彩藍鑽鑽戒，適合台灣藏家口味。而包包配件部分，除了愛馬仕珍稀皮革包款，此次主角為一口罕見的1888年骨董路易威登銅製 Explorer行李箱，對於前陣子曾經欣賞過路易威登「時空‧錦‧囊」古頂行李箱展覽的台灣頂級客來說，相信會是十分有意思的拍品。

清「拉爾森雍正青花大尊」折枝花果紋大尊六字篆書款，估價約1億2,600萬元起。圖...
清「拉爾森雍正青花大尊」折枝花果紋大尊六字篆書款，估價約1億2,600萬元起。圖／佳士得提供
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趙無極「02.01.65」，估價待詢。圖／佳士得提供
趙無極「02.01.65」，估價待詢。圖／佳士得提供
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趙無極「三聯作 1987-1988」，估價約4.7億元起。圖／佳士得提供
趙無極「三聯作 1987-1988」，估價約4.7億元起。圖／佳士得提供
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百達翡麗型號 2499腕表，18k金表殼具萬年曆、計時功能及月相功能，1983年...
百達翡麗型號 2499腕表，18k金表殼具萬年曆、計時功能及月相功能，1983年製，估價約2,100萬元起。圖／佳士得提供
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罕見1888年路易威登銅製Explorer行李箱，估價約390萬元起。圖／佳士得...
罕見1888年路易威登銅製Explorer行李箱，估價約390萬元起。圖／佳士得提供
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3.01克拉鮮彩藍色/VS1 鑽石戒指，估價約1.5億元。圖／佳士得提供
3.01克拉鮮彩藍色/VS1 鑽石戒指，估價約1.5億元。圖／佳士得提供
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趙無極「17.01.66」，估價約2.9億元起。
趙無極「17.01.66」，估價約2.9億元起。
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佳士得春拍珠寶，由李詠嫻配戴展演。記者徐兆玄／攝影
佳士得春拍珠寶，由李詠嫻配戴展演。記者徐兆玄／攝影
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The Bubble Gum Pink鑽戒，主石為3.44 克拉鮮彩紫粉紅色/I...
The Bubble Gum Pink鑽戒，主石為3.44 克拉鮮彩紫粉紅色/IF 鑽石戒指，估價約1億8,400萬元起。圖／佳士得提供
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