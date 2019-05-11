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未來一周上看35度 這幾日恐變天

坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店　甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56聯合報 記者陳睿中╱即時報導

許多人品嚐咖啡，不僅注重咖啡本身的品質，咖啡店的「環境」，更是一大評分標準。位於日本佐渡島上的「しまふうみ shimafumi」咖啡店，除了提供可口的點心、咖啡，更是擁有一整片無敵的湛藍海景，為人帶來一股心胸開闊的痛快感，可說是島上的超人氣咖啡店。

shimafumi咖啡店位於佐渡島的中西部海岸旁，乃是一間擁有尖屋頂的可愛小屋。在一片宛若花園的園區內，整齊地擺放著幾組野餐桌椅，還有幾把豔紅的遮陽傘。灰樸的石牆簡單畫出shimafumi的空間範圍，也增添shimafumi的鄉村氣息。

透過落地窗的自然採光，讓shimafumi室內有著清新明亮的環境。室內空間雖然不算非常大，但是也明確劃分出點餐區、用餐區與日式包廂，加上大量的原木色系裝潢配上純白的元素，佐上圖樣可愛的陶瓷製品點綴，營造出輕鬆自然的用餐氛圍。此處的麵包，標榜是使用北海道的酵母，配上佐渡當地培育的天然酵母現場製作而成，不論是添加堅果的磅蛋糕，或是略帶溼潤感的巧克力餅乾，都是相當美味。

來shimafumi若只是待在室內，實在是可惜！因為shimafumi最大的特色，就是整片的無敵海景。顧客可以坐在露天的長椅、躺椅上，一邊啜飲咖啡，同時欣賞遼闊的海景、與好友聊聊天；徐徐海風配上咖啡香，十分舒暢。另外在花圃中，還有一座小巧的雙人搖椅，同樣也是絕佳的賞景座位，值得窩上整個下午，好好享受佐渡島帶來的閒適。

【しまふうみ shimafumi】

地址：新潟縣佐渡市大小105-4

電話：+81 259-55-4545

桌上充滿俏皮感的容器，增添店內的用餐樂趣。記者陳睿中／攝影
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小巧的雙人搖椅，同樣可以享受天然海景。記者陳睿中／攝影
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shimafumi的咖啡、奶茶或是點心，均有一定水準。記者陳睿中／攝影
shimafumi的咖啡、奶茶或是點心，均有一定水準。記者陳睿中／攝影
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shimafumi店內的蛋糕、麵包，標榜使用北海道麵粉搭配在地天然酵母製作。記者...
shimafumi店內的蛋糕、麵包，標榜使用北海道麵粉搭配在地天然酵母製作。記者陳睿中／攝影
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顧客可以坐在戶外區，享受海風吹拂與咖啡香。記者陳睿中／攝影
顧客可以坐在戶外區，享受海風吹拂與咖啡香。記者陳睿中／攝影
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柔和舒適的室內用餐區。記者陳睿中／攝影
柔和舒適的室內用餐區。記者陳睿中／攝影
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除了後院的戶外區，shimafumi在前門外也有一整片的戶外用餐區。記者陳睿中／...
除了後院的戶外區，shimafumi在前門外也有一整片的戶外用餐區。記者陳睿中／攝影
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除了咖啡、茶點，shimafumi也直接販售店內所使用的餐具與食器。記者陳睿中／...
除了咖啡、茶點，shimafumi也直接販售店內所使用的餐具與食器。記者陳睿中／攝影
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傍海而生的shimafumi，為顧客帶來遼闊的絕佳視覺饗宴。記者陳睿中／攝影
傍海而生的shimafumi，為顧客帶來遼闊的絕佳視覺饗宴。記者陳睿中／攝影
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整片的無敵海景，正是shimafumi的招牌特色。記者陳睿中／攝影
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咖啡野餐巧克力
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