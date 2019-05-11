坐搖椅看無敵湛藍海景！佐渡超人氣咖啡店 甜點、咖啡都美味

2019-05-11 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



許多人品嚐咖啡，不僅注重咖啡本身的品質，咖啡店的「環境」，更是一大評分標準。位於日本佐渡島上的「しまふうみ shimafumi」咖啡店，除了提供可口的點心、咖啡，更是擁有一整片無敵的湛藍海景，為人帶來一股心胸開闊的痛快感，可說是島上的超人氣咖啡店。

shimafumi咖啡店位於佐渡島的中西部海岸旁，乃是一間擁有尖屋頂的可愛小屋。在一片宛若花園的園區內，整齊地擺放著幾組野餐桌椅，還有幾把豔紅的遮陽傘。灰樸的石牆簡單畫出shimafumi的空間範圍，也增添shimafumi的鄉村氣息。

透過落地窗的自然採光，讓shimafumi室內有著清新明亮的環境。室內空間雖然不算非常大，但是也明確劃分出點餐區、用餐區與日式包廂，加上大量的原木色系裝潢配上純白的元素，佐上圖樣可愛的陶瓷製品點綴，營造出輕鬆自然的用餐氛圍。此處的麵包，標榜是使用北海道的酵母，配上佐渡當地培育的天然酵母現場製作而成，不論是添加堅果的磅蛋糕，或是略帶溼潤感的巧克力餅乾，都是相當美味。

來shimafumi若只是待在室內，實在是可惜！因為shimafumi最大的特色，就是整片的無敵海景。顧客可以坐在露天的長椅、躺椅上，一邊啜飲咖啡，同時欣賞遼闊的海景、與好友聊聊天；徐徐海風配上咖啡香，十分舒暢。另外在花圃中，還有一座小巧的雙人搖椅，同樣也是絕佳的賞景座位，值得窩上整個下午，好好享受佐渡島帶來的閒適。

【しまふうみ shimafumi】

地址：新潟縣佐渡市大小105-4