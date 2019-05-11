首次演舞台劇就演自己 蕭煌奇挑戰表坊「遇見自己」

2019-05-11 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



金曲歌王蕭煌奇，擁有溫暖渾厚的歌聲，主演舞台劇還是第一次。他的第一次獻給了【表演工作坊】的《遇見自己》。

蕭煌奇與舞台劇的因緣，要從2018年表演工作坊的《台北男女》說起。某次，蕭煌奇和導演丁乃箏在飛機上巧遇，相談甚歡後應允客串劇中「城市唱書人」一角，以音樂為每段故事做總結。雖然當時只是歌唱串場，丁乃箏導演也預告了將量身打造一部與視障有關的舞台劇，讓蕭煌奇能演自己。

看不見，是生命的缺憾，還是人生的轉機？《遇見自己》靈感源自蕭煌奇的親身經歷，發展出笑中帶淚、不向命運低頭的音樂愛情故事。從一出生不被看好的命運，在啟明學校發生的爆笑點滴、少年憂傷甜美的青春純愛，和視障好友熱血組樂團甚至出國表演，他用自己的聲音贏得漂亮的逆轉勝。

第一次領銜主演舞台劇，蕭煌奇一摸到劇本厚度就驚呼傻笑，吃重的台詞與迅速轉換角色的身分，對這位金曲歌王而言是個艱鉅的挑戰。而就如《遇見自己》的主題，經過跟自己的內心對話，終究蕭煌奇還是接受這一個挑戰。

除了蕭煌奇，這次更加入了劇場資深演員與新秀，王鏡冠、李辰翔、楊迦恩、張林峯、賴佩瑩、周宇柔、楊蕙瑄在劇中分飾多角，同台飆戲。

擅長喜劇手法的丁乃箏導演，曾於2009年起執導視障鋼琴家許哲誠演出的《彈琴說愛》，連演十年共135場的演出。這次《遇見自己》將帶給觀眾更豐富的感動。