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未來一周上看35度 這幾日恐變天

向賽車界傳奇致敬 RICHARD MILLE打造第一只自行車表

2019-05-11 21:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不只是如風電一般呼嘯而過的極速賽車，自行車運動也是頂級腕表品牌RICHARD MILLE所關注的。因此，才會催生出RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，這也一圓了Richard Mille先生的兒時夢想，為心中英雄製表。

•Alain Prost是誰？叱吒八十年代的賽車界傳奇

誰是Alain Prost？對國人而言，他的大名可能未曾聽過，但Alain Prost卻是叱吒八十年代的賽車界傳奇。在他的職業生涯中共贏得4次一級方程式賽車冠軍，於九十年代退役後，成為最偉大的賽車手之一。所以，自然成為醉心賽車的Richard Mille成長時的偶像。而且Alain Prost退而不休，而是轉進自行車領域中，對他而言這也是表現速度的運動，需要高度技術、並藉著機械工程帶來騎乘時的改良，本質上與賽車無異，都是需要「人車合一」。所以，Richard Mille便從中獲得啟發，夥同製表師一同打造出品牌的第一只自行車表款，也就是RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表。

這只表之所以會問世，起因就來自於Alain Prost在與其他自行車選手，常會不清楚自己這一年來究竟騎了多少距離，必須借助其他的工具來記錄，十分不便。Richard Mille也就看到這樣的契機，產生了「何不在手表上，加入計數器」的想法，因此便能看到RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表的12點鐘位置，設置了一個5位數的顯示器，藉由表冠上方的按把來選定位數，之後再透過10點鐘的按把，來增加里程數。配戴者可以很直覺性的操作，把當日所騎乘的距離加入即可，時時刻刻都能知道自己所累積的數字。

• 專為自行車選手設計 通過5000G的衝擊力

不過，既然是專為自行車選手設計的腕表，當然不只配戴了計數器，特殊的不規則表殼外觀，結合了招牌的酒桶型、距型特色，略為向左偏的角度，考量的是Alain Prost配戴於右手時的角度，能方便判讀時間。還在6點鐘方上配置了一枚陀飛輪裝置，鏤空的表盤配置，從上而下產生視覺的律動感，細看可以發現，宛如賽車排氣孔的機芯橋板設計。如同其他RICHARD MILLE高性能的運動表一樣，RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表也通過了5000G的衝擊力，亦能隨運動員真正上場配戴使用。備有70小時動力儲存，最多可記錄達99,999公里，不管是內或外，都是一款讓人難以忽略的表款。

另外，為了凸顯RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表的特色，以及確保使用者能夠充分體驗到腕表的高品質，每位購買者都會收到專門為其訂製的公路賽自行車作為禮物。由Alain Prost和RICHARD MILLE與義大利著名自行車製造商Colnago聯手合作打造。這些自行車會有獨立的編號，經純手工製成，並噴塗RICHARD MILLE的品牌色彩，全球限量30只。

RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，配有力距限制裝置的表冠，防止...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，配有力距限制裝置的表冠，防止過度上鍊。圖／RICHARD MILLE提供。
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5軸距離記錄器是RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表最大特色之一，...
5軸距離記錄器是RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表最大特色之一，更是製表歷程上的新突破。圖／RICHARD MILLE提供。
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不論是騎乘自行車，還是休閒造型RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表...
不論是騎乘自行車，還是休閒造型RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表都是Alain Prost的最佳夥伴。 圖／RICHARD MILLE提供
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法國傳奇賽車手Alain Prost詮釋為其量身打造的RM 70-01 Alai...
法國傳奇賽車手Alain Prost詮釋為其量身打造的RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表。 圖／RICHARD MILLE提供
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Richard Mille先生（左）為其偶像Alain Prost（右），打造出...
Richard Mille先生（左）為其偶像Alain Prost（右），打造出品牌第一只自行車腕表。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，表殼為TPT碳纖維，具70小...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表，表殼為TPT碳纖維，具70小時動力儲存，全球限量30只，約2,818萬元。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表配戴者可以很直覺性的操作，把當...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表配戴者可以很直覺性的操作，把當日所騎乘的距離加入即可，時時刻刻都能知道自己所累積的數字。圖／RICHARD MILLE提供
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特殊的不規則表殼外觀，結合招牌酒桶型、距型特色，略為向左偏的角度，考量的是Ala...
特殊的不規則表殼外觀，結合招牌酒桶型、距型特色，略為向左偏的角度，考量的是Alain Prost配戴於右手時的角度，能方便判讀時間。圖／RICHARD MILLE提供
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RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表也通過了5,000G的衝擊力，...
RM 70-01 Alain Prost陀飛輪腕表也通過了5,000G的衝擊力，亦能隨運動員真正上場配戴使用。圖／RICHARD MILLE提供
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