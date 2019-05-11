回顧MET GALA還有3大看點 靈感難不成是「掃地機器人」

2019-05-11 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



又到了歡樂的周末，回顧盛事非年度時尚盛宴Met Gala（紐約大都會博物館春季特展慈善晚宴）莫屬，不管有沒有跟在主題「坎普：時尚筆記（Camp：Note on Fashion）」之上，女星們不小心穿了3大主流特色走紅毯，分別是飛舞的羽毛、誇張的裙襬以及金銀煙火組，其中的誇張裙襬堪比掃地機器人，所到之處一片清潔溜溜，簡直是內定的紅毯清潔大隊，卻也是一登場就氣勢萬千的熠熠星光。

【裙襬掃過 一片清潔溜溜】

在階梯式的紅毯上，浮誇裙襬最容易給人深刻印象，蕾哈娜的蛋餅禮服簡直和MET GALA畫上等號，深植在人們的腦海中，和裙擺剪裁有絕大關係。今年後繼有人，瑟琳娜威廉斯（Serena Williams）身上穿的Versace相較蕾哈娜有更鮮明的火腿蛋意象，但比浮誇第一名還是女神卡卡（Lady Gaga）的桃紅色Brandon Maxwell大禮服勝出，還有帥哥撐傘護駕，氣場第一名；常有驚人之舉的Cardi B也沒在謙讓，她身穿Thom Browne可說是表面積最大的一套，紅毯覆蓋率最高，可以勇奪最佳掃地獎，她的對頭妮琪米娜（Nicki Minaj）也很有默契的以Prabal Gurung的層次裙擺踩場，相較Cardi B以寬幅取勝，妮琪則是以長度搶鏡。

艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）演繹光澤閃亮的CAROLINA HERRERA禮服，氣質高雅，像半夜從皇宮溜出來參加派對的小公主，也以美麗的裙襬開幅走紅毯；關史蒂芬妮（Gwen Stefani）的Jeremy Scott禮服裙襬，是冬天看電視窩在沙發的良伴。

【閃亮童話 要金斧頭還是銀斧頭】

從前有個樵夫的童話故事，他斧頭掉到河裡，河神詢問他掉的是金斧頭？還是銀斧頭？如果童話重現在2019 MET GALA，立馬變成金銀斧頭擬人化的故事。

今年紅毯上火樹銀花的組合，剛好分為金銀兩大派系，尤其是凱特摩絲（Kate Moss）和瑞塔歐拉（Rita Ora）的合照，應該可以做為金銀斧頭故事書的封面，他們都穿了Marc Jacobs的禮服，此外，彷彿和崔苔清借了頭飾，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）穿著Versace與超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）的MICHAEL KORS服裝是銀色系最亮眼的兩位；而最搶眼的金色莫過於艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）的MICHAEL KORS訂製服，簡直是車大燈全開，以手遮掩都看不清她輪廓的光耀奪目。

【翩翩羽毛 優雅撢過紅毯之路】

直立式的羽毛膽子，則是讓女星霸氣、仙氣兼具，印度女演員琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）的髮型相當出色，DIOR訂製服的裙襬羽飾有賞心悅目的漸層；作家Janet Mock身穿Alberta Ferretti訂製服，亮片和密集的羽毛，讓她簡直飛天女神般耀眼；凱莉珍娜（Kylie Jenner）和坎達爾珍娜（Kendall Jenner）兩人都身穿Versace訂製服，精湛羽飾可以直接參加巴西嘉年華，色澤也是夏日冰品最好的紅地瓜圓和芋圓組合。