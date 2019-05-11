Christian Louboutin夏日編織包有葡國情調 LOEWE可愛小海龜賣萌
夏天到了，擁有旅行氛圍和民族技藝精粹的編織、縫繡、織籃包款等，是度假風格的體現，Christian Louboutin每年都會推出大型托特包，今年的Portugaba手袋以葡萄牙工藝為靈感；而LOEWE則是在今夏第3次以Paula’s Ibiza為名，推出可愛海龜圖樣的編織系列包款。
設計師Christian Louboutin 以在世界各地尋找特殊工藝為樂，往年曾推出非洲、墨西哥、菲律賓各地民俗工藝的Africaba、Mexicaba及Manilacaba等手袋，今年度他來到葡萄牙，認識許多工藝精湛的工匠，他們擅長結合不同顏色及圖案，促使他設計了Portugaba手袋，以傳達他每年夏天都會想到葡萄牙的喜愛程度。
每一只Portugaba手袋的右側都有Christian Louboutin的簽名，以及從葡萄牙西北部小村莊弗里當（Fridão）取材的設計，這個人口不到千人的小村曾是編織工匠聚居的地方，以複雜精緻的Puxados技巧聞名，繡線在布料上形成深淺浮雕圖案，呈現如絲絨般的質感。LOEWE在本季的Paula’s Ibiza系列，也出現大量編織作品，洋溢熱帶多彩的風情，包括以酒椰葉編織的野餐包款，或是小牛皮和編織混搭的太極圖形包款，都融入地方民俗色彩，其中的酒椰葉編織提包繡有超可愛的小海龜，慵懶時髦，洋溢著自由舒放的夏日氛圍。
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