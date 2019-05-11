Christian Louboutin夏日編織包有葡國情調 LOEWE可愛小海龜賣萌

2019-05-11 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏天到了，擁有旅行氛圍和民族技藝精粹的編織、縫繡、織籃包款等，是度假風格的體現，Christian Louboutin每年都會推出大型托特包，今年的Portugaba手袋以葡萄牙工藝為靈感；而LOEWE則是在今夏第3次以Paula’s Ibiza為名，推出可愛海龜圖樣的編織系列包款。

設計師Christian Louboutin 以在世界各地尋找特殊工藝為樂，往年曾推出非洲、墨西哥、菲律賓各地民俗工藝的Africaba、Mexicaba及Manilacaba等手袋，今年度他來到葡萄牙，認識許多工藝精湛的工匠，他們擅長結合不同顏色及圖案，促使他設計了Portugaba手袋，以傳達他每年夏天都會想到葡萄牙的喜愛程度。