GIVENCHY搞神秘 新代言人只有馬尾剪影 網友秒猜對

2019-05-11 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



GIVENCHY今於官方微博宣布小天后亞莉安娜（Ariana Grande）是最新代言人，前2天以馬尾剪影預告時，有粉絲第一時間立刻猜對是她，足見長髮甩甩已成她標記，而年方25歲的亞莉安娜成為精品代言人，不難看出GIVENCHY搶攻年輕市場的雄心。

在GIVENCHY官方微博以「誠摯歡迎GIVENCHY紀梵希家族新成員Ariana Grande，一位才華橫溢、令人耳目一新、強大且獨立的女性。Ariana以不羈隨性、慷慨而又極具智慧的方式將紀梵希女性精神自然而然地展現出來。紀梵希2019秋冬系列廣告大片將攜手Ariana Grande於2019年7月呈現」。美國歌手、詞曲家暨演員亞莉安娜，去年閃電和前男友訂婚、4個月後旋即分手，新專輯《甜到翻（Sweetener）》也賣到翻，話題不斷，以寬廣音域文明，曾獲葛萊美獎、全英音樂獎等獎項，目前Instagram粉絲追蹤數達1億5千萬人，在GIVENCHY官方IG釋出她的馬尾剪影照，貼文「她是誰？紀梵希新面孔」之後，吸引了30萬5千多個按讚數，網友秒回，「這是亞利安娜！超愛她。（Its ARIANA GRANDE!! I LOVE HER SO MUCH!!）」