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「Mediplus放鬆小屋快閃店」華山登場！周末下午有多肉植物手作課程

2019-05-11 14:40聯合報 記者陳立儀╱即時報導

日本通信販售保養品牌美樂思Mediplus歡慶來台5周年，第一間實體快閃店「放鬆小屋」今天（5月11日）於台北華山文創園區中四E館開幕，除了展售明星商品美樂思凝露、2019年新品恆潤淨透洗卸凝露等之外，還特製販售店鋪限定組合及周邊商品，包括頸枕、旅行化妝包、環保吸管、環保杯套、紙膠帶、隨行杯等，品牌代言人王心凌也現身與粉絲近距離接觸。美樂思放鬆小屋即日起至6月23日每天上午11點至晚上7點開放營業，每個周末下午還有多肉植物手作課程，由手蒔光工作室Ivy老師開班授課，需先至Facebook官網報名，名額有限。

日本美樂思株式會社社長恒吉明美長年深受壓力型乾燥肌所苦，根據美樂思研究所調查，高壓力族群女性中約有50%屬於壓力型乾燥肌，壓力累積會損傷肌膚原有的保水力與保護力，導致反覆乾燥，但現代女性保養肌膚時常常會過度護理，肌膚也需要休息。

秉持Stress－Off 原則，日本美樂思開發出第一款以獨家濕潤美容理論、出雲玉造溫泉水為主成分的美樂思凝露，一瓶可抵化妝水、乳液、精華液、乳霜，降低肌膚摩擦的機會，在日本、台灣已有累積銷售突破千萬瓶；之後陸續開發的潔顏、卸妝、護髮品也都以降低肌膚負擔為原則。

除了於台北華山文創園區打造第一間實體快閃店，美樂思也宣布美拍系「放鬆巴士」5月11日起共6個周末進行全台巡迴，陸續停靠台北華山、台中、台南、高雄、花蓮與宜蘭，傳遞濕潤美容「Stress-Off」保養術，開放體驗美樂思凝露及系列人氣商品，和放鬆巴士合照打卡上傳，可免費再獲得療癒飲品一杯。

Mediplus美樂思首家實體快閃店「放鬆小屋」，可現場體驗Stress－Off...
Mediplus美樂思首家實體快閃店「放鬆小屋」，可現場體驗Stress－Off保養理念與商品。圖／美樂思提供
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Mediplus美樂思放鬆小屋店舖限定「母女同享組」，售價4,700元。圖／美樂...
Mediplus美樂思放鬆小屋店舖限定「母女同享組」，售價4,700元。圖／美樂思提供
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Mediplus美樂思放鬆小屋店舖限定旅行組，售價3,200元。圖／美樂思提供
Mediplus美樂思放鬆小屋店舖限定旅行組，售價3,200元。圖／美樂思提供
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Mediplus美樂思「放鬆巴士」5月11日起共6個周末進行全台巡迴，陸續停靠台...
Mediplus美樂思「放鬆巴士」5月11日起共6個周末進行全台巡迴，陸續停靠台北華山、台中、台南、高雄、花蓮與宜蘭。圖／美樂思提供
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Mediplus美樂思放鬆小屋每周末下午開設多肉植物手作課程，需先至Facebo...
Mediplus美樂思放鬆小屋每周末下午開設多肉植物手作課程，需先至Facebook官網報名，名額有限。圖／美樂思提供
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Mediplus美樂思首家實體快閃店「放鬆小屋」，可現場體驗Stress－Off...
Mediplus美樂思首家實體快閃店「放鬆小屋」，可現場體驗Stress－Off保養理念與商品。圖／美樂思提供
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日本通信販售保養品牌Mediplus美樂思歡慶來台5周年，首家實體快閃店「放鬆小...
日本通信販售保養品牌Mediplus美樂思歡慶來台5周年，首家實體快閃店「放鬆小屋」5月11日於台北華山文創園區中四E館開幕。圖／美樂思提供
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快閃巴士文創
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