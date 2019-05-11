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好禮樂翻母親節

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

王心恬討毒舌媽歡心 相中蕭邦珠寶腕表送禮零失誤

2019-05-11 14:37聯合報 記者孫曼╱即時報導

名模王心恬和媽媽感情就像姐妹般，而且對媽媽的喜好瞭若指掌「她就是很毒舌的媽媽，如果送到她根本用不到的東西，會當場給我難堪，絕不會講客套話，因為她也不想要我浪費錢。」王心恬說「我曾經送過包包，她不喜歡就說你留著吧，她也曾經把我送的東西拿去賣掉，我還因此一個月不想跟她講話。」所以，王心恬一戴上蕭邦（Chopard）的Happy Dreams珠寶花卉珠寶表，就立刻說「這絕對是送媽媽的最佳選擇」，除了實用性高，風格更是很對媽媽的味「她就是喜歡浪漫，顯眼及鮮豔都要兼具，尤其是配件。」

事實上，王心恬本人和媽媽的喜好完全相反，偏好簡約的設計「可是必須說，媽媽收藏、喜歡的東西，真的很多場合還是用得到，有時候我還是得去跟她借。」而從事美容保養的媽媽，對外表打扮非常重視，可說是王心恬最佳造型指導「她就是每天髮妝、衣服都一定要打理的很好才要出門，這也影響我對儀容注重的堅持；媽媽也很follow我每個出席活動，只要我變黑，立刻會接到她的來電或訊息關切。」

正因為有共通的興趣和話題，母女感情超好，喜歡獨自旅行的王心恬也影響媽媽開始旅遊，而身在時尚產業的她也常會和媽媽分享最新的妝容，「雖然她第一時間都會回我說醜死了，但她還是會偷偷改」王心恬笑說。

母親節送禮除了投媽媽所好，其實要表達心意，蕭邦多款愛心造型的珠寶更能為不善言愛的子女表達心意。 高貴典雅的L’Heure du Diamant珍愛蕭邦系列，以優雅的爪鑲手法凸顯鑽石的璀璨明亮，並以美鑽勾勒出愛心的型狀，象徵母親愛的光芒。

跨世代的經典Happy Diamonds，以自由歡樂的滑動鑽石跳脫傳統，簡約俐落的心型圖案更襯托媽媽的年輕活力。而對於珍視時間、偏好珠寶表的媽媽，除了有浪漫優雅如綻放花朵的紫色系Happy Dreams珠寶花卉腕表，溫潤優雅的L’Heure du Diamant愛心型鑽表設計，適合低調的貴氣媽媽。

L’Herue Du Diamant耳環，18K玫瑰金鑲崁2.08克拉鑽石，53...
L’Herue Du Diamant耳環，18K玫瑰金鑲崁2.08克拉鑽石，53萬6,000元。圖／蕭邦提供
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L’Herue Du Diamant腕表，18K白金鑲鑽共6.2克拉，209萬2...
L’Herue Du Diamant腕表，18K白金鑲鑽共6.2克拉，209萬2,000元。圖／蕭邦提供
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王心恬配戴L’Herue Du Diamant白金鑲鑽腕表，209萬2,000元...
王心恬配戴L’Herue Du Diamant白金鑲鑽腕表，209萬2,000元；L’Herue Du Diamant白金鑲鑽項鍊，82萬元；L’Herue Du Diamant白金鑲鑽耳環，53萬6,000元。記者陳立凱／攝影
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Happy Diamonds項鍊，18K白金鑲鑽、5顆滑動鑽石，31萬5,000...
Happy Diamonds項鍊，18K白金鑲鑽、5顆滑動鑽石，31萬5,000元。圖／蕭邦提供
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Happy Dreams系列腕表，18K白金表殼鑲嵌彩色剛玉、紫水晶、珍珠母貝表...
Happy Dreams系列腕表，18K白金表殼鑲嵌彩色剛玉、紫水晶、珍珠母貝表盤、5顆滑動粉色剛玉與5顆滑動紫水晶，144萬5,000元。圖／蕭邦提供
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Happy Diamonds耳環，18K玫瑰金鑲鑽、各3顆滑動鑽石，29萬9,0...
Happy Diamonds耳環，18K玫瑰金鑲鑽、各3顆滑動鑽石，29萬9,000元。圖／蕭邦提供
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Happy Diamonds戒指，18K玫瑰金鑲鑽、6顆滑動鑽石，15萬3,00...
Happy Diamonds戒指，18K玫瑰金鑲鑽、6顆滑動鑽石，15萬3,000元。圖／蕭邦提供
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L’Herue Du Diamant項鍊，18K白金鑲鑽共3.69克拉，82萬元...
L’Herue Du Diamant項鍊，18K白金鑲鑽共3.69克拉，82萬元。圖／蕭邦提供
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L’Herue Du Diamant耳環，18K白金鑲崁共2.08克拉鑽石，53...
L’Herue Du Diamant耳環，18K白金鑲崁共2.08克拉鑽石，53萬6,000元。圖／蕭邦提供
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王心恬配戴Happy Dreams珠寶花卉珠寶表，144萬5,000元；Happ...
王心恬配戴Happy Dreams珠寶花卉珠寶表，144萬5,000元；Happy Diamonds玫瑰金鑲鑽耳環，29萬9,000元；Happy Diamonds玫瑰金鑲鑽戒指，15萬3,000元；Happy Diamonds玫瑰金鑲鑽鍊墜，27萬1,000元。記者陳立凱／攝影
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