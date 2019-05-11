米其林粵菜解放味蕾 波士頓龍蝦千元有找

名人坊春季新菜推出美味龍蝦。 圖／業者提供 分享 facebook

今春名人坊高級粵菜餐廳推出一系列鮮甜溫潤的春季菜色，主廚嚴選新鮮時令食材，帶給大家春季特有的米其林星級盛宴。在外要價上千元的波士頓龍蝦，在這裡只要千元有找，更有「蒜香蒸」、「避風塘」和「上湯焗」三種烹調方式可選擇，店長林凱表示，波士頓龍蝦一直是名人坊超人氣的季節海鮮料理，為感謝顧客一直以來的支持，本季以最優惠的價格回饋顧客。

波士頓龍蝦生長於北美洲沿岸的寒冷海域，營養價值豐富，富含高蛋白質，肉質嚐起來Q彈滑嫩鮮美。名人坊選用加拿大原產，一隻500到600公克的波士頓活龍蝦新鮮烹煮，一口咬下肉質飽滿的龍蝦前螯肉，最是滋味！其中避風塘口味最是受到顧客青睞，加入蒜酥、豆豉、辣椒和蔥等辛香料，爆香後放入油炸的波士頓龍蝦，肉質嚐起來緊實又有嚼勁，光聞到香氣就令人食指大動。

春夏轉換之際，氣候時冷忽熱，「川貝枇杷燉軟骨排」是以高湯燉煮正值盛產期的具鎮咳化痰作用的國姓枇杷、川貝以及豬軟骨、山藥、紅蘿蔔等食材，在密封的湯碗內，透過蒸氣加熱，封存原味再加以濃縮。清澈爽口的湯頭嘗起來酸甜適口且有清肝解熱之效。

玉桂梅香龍膽球 圖／業者提供 分享 facebook

「玉桂梅香龍膽球」，以龍膽石斑魚切條狀醃味，沾蛋黃後覆上脆漿乾粉，入油炸後，加入玉桂梅汁拌勻勾薄芡美味上桌，石斑的鮮甜加上梅子淡淡的酸味十分合拍，令人意猶未盡。正逢筊白筍產季推出鑊氣十足的「四季鮮筍松阪豬」，茭白筍過油後，加入松阪豬、櫛瓜、甜椒，拌炒成盤，用櫻桃蘿蔔、香葉芹等食材裝飾，松阪豬又嫩又脆的獨特口感搭上嫩脆鮮美的筊白筍，五彩繽紛的配色與高雅的擺盤，與春天百花盛開的意象十分契合。

令人讚不絕口的還有「瑤柱珍珠雞」，又稱糯米雞，選用大野產越光米、長糯米，加入瑤柱、醬醃雞肉、豬肉、香菇以及蝦米等餡料，隔水蒸熟而成。傳出淡淡清香的荷葉裡包覆著口感綿密細緻、糯米香甜有著豐富餡料的糯米雞，是一道精緻美味的傳統點心。

造型可愛的「XO醬龍膽魚餃」，小巧精緻，透白麵皮內包覆龍膽石斑、XO醬、花椒、西芹等，一口就能嘗到龍膽石斑肉質鮮甜細緻以及花椒香氣，沾上加了辣椒的醬油一起入口，鹹香夠味！還有酥脆香嫩的「咖哩海鮮餃」，濃郁咖哩香包覆蟹肉、雞肉、洋蔥與起司，香氣逼人。酸辣夠味湯汁飽滿的「酸辣小籠包」在上季推出後大獲好評，本季延續供應。

「名人港式燉奶」又稱雙皮奶，所謂「雙皮」，即是有兩層奶皮的意思，奶味濃醇嫩滑的口感，是經典港式甜點之一，因製成不易，本季為限量供應。

名人坊春季菜龍蝦料理。 圖／業者提供 分享 facebook

漢來名人坊

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