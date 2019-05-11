夏日「果汁汽水唇色」正夯！補擦唇膏3個小動作讓你唇色爆美

2019-05-11 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夏日悶熱警報來襲，唇彩也該換季了！今年夏天討論度最高的唇色之一，就是可讓視覺感降溫的「果汁汽水唇」，清爽色調與帶有光澤的透明感是兩大重點，除了挑選適合的色號，補擦唇膏時別忘了做3個小動作，才能讓水光唇爆美。

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏推薦「＃03杏橙」、「＃04橙橘」兩款色號，超夯的橘色系讓雙唇彷彿橘子汽水般鮮豔可人，獨特的水光更像是碳酸飲料中的氣泡，清涼感瞬間滿出來；限定色「＃09櫻花」散發水蜜桃汽水的透明粉嫩色澤，更添幾分浪漫可愛。

唇部容易乾燥產生死皮，補擦唇膏時如果卡色不均勻，想要擁有果汁汽水美唇就難如登天，OPERA提供櫻花妹維持水光唇的私房小秘訣：

●Step 1：厚敷護唇膏

在補擦唇膏前，先大量擦上護唇膏並厚敷3分鐘，藉由護唇膏中的甘油成份軟化角質，讓雙唇重回嘟嘟柔嫩感。

●Step 2：輕輕擦拭掉護唇膏

使用棉花棒或面紙輕輕擦拭雙唇，抹掉多餘的護唇膏，同時溫和擦掉角質，切記千萬不能太用力摩擦或拉扯。

●Step 3：補擦水潤型唇膏

補妝時建議使用水潤型唇膏，讓剛被護唇膏滋潤的雙唇能夠維持水潤。