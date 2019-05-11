蚵仔粥、炸旗魚、炸魷魚統統20元 市場美食小攤任你配

2019-05-11 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市仁愛市場2樓「溪記」蚵仔粥，美味傳承兩代。楊金枝、楊玉枝接手爸爸楊溪俊的粥攤，新鮮蚵仔粥搭配可口的旗魚片、雞捲等炸物，除了在地老主顧，也有不少外地人專程來品嘗。

楊溪俊原本在仁愛市場樓下擺攤，蚵仔粥不只有蚵仔，煮粥時加了小魚乾、金鉤蝦，冬天用高麗菜，夏天加竹筍等時蔬，增加風味。

楊玉枝說，市場上賣的鹹粥多是用煮熟的米飯加水再煮，溪記的粥一直堅持用生米煮，雖然比較費工，但吃起來更有米粒清香。

楊家姊妹經營的粥攤也賣多種炸物，楊玉枝說，坊間炸魚片多是用沙魚，她們從爸爸經營至今，一直都是向魚行買旗魚，自己切片來炸。許多客人都一口接一口，滋味難以忘懷。

楊玉枝說，雞捲也是姊妹做的，美味秘訣是魚漿比例不能太高，她們還加了胛心肉，口感更好。魷魚也是妹妹買回來自己「泡發」，除了吃起來不會感覺糊糊爛爛的，也更能保障客人的飲食安全。

正因為許多食材都是楊家姊妹動手調配、料理，除了早上8點到下午2點半營業時間要顧店，還有很多前置工作要做。姊妹說，下一代目前沒人有意願接手，她們只得繼續老主顧服務。