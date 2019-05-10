微風之夜／修杰楷卡刷不過送禮出包、范范要黑人看著辦！

2019-05-10 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



2019微風之夜紅毯，包括「范范」范瑋琪、修杰楷、Melody，以及微風女主人孫芸芸，都是人母、人父團代表，聊微風之夜母親節話題，再適合不過。「范范」甜笑說「已獲得飛飛、翔翔最棒的禮物，至於黑人，他就自己看著辦好了。」修杰楷則坦承自己送給賈靜雯的禮物「出包」，過程有點小糗。

「范范」穿PORTSPURE還沒曝光的秋冬新裝現身，難得走小性感路線，黑人則在家帶小孩，活動完她馬上要回去交接。她談到已收到母親節禮物，「前幾天我去飛飛、翔翔的學校，他們幫我的腳擦乳液，跟我說麻麻謝謝你、辛苦了，還對我唱歌，這個就是我最棒的禮物，很幸福。」

至於老公「黑人」陳建州的心意？「范范」說「他自己看著辦好了，但不過我自己會忘了他的生日（5月）、我們結婚紀念日也是5月，沒關係大家扯平。」

修杰楷談到給老婆賈靜雯的禮物出了包，他說「賈靜雯本來說她想去旅行，我想說幫她訂好飯店，但我用她名字訂，卻用我名字刷卡，飯店覺得很奇怪還打電話來詢問一番。而且我還跟她說，你這次去，不管刷什麼都用我的卡，但她去了以後，打給我說，你的卡沒有通過」，「枉費我搞了那麼久，為了補償她，有補送她精品包。」咘咘跟波妞則有準備母親節的歌要送給媽媽聽，但修杰楷說「可能要花點時間才聽得懂她們在唱什麼。」

Melody則戴上總價4千7百萬伯爵珠寶現身微風之夜，全身珠寶總價甚至比過微風女主人孫芸芸。Melody是精品、珠寶活動常客，老公對她參加活動會不會膽戰心驚？Melody說，「他現在已經到了無感的狀態，我常拍照傳給他，他只會說，你好像穿得有點露、皮膚看起來很好、衣服很好看，完全避過「珠寶」關鍵字。」Melody說「小孩很貼心，都會送我卡片、手工藝品，對我來說這些也是價值不菲。」