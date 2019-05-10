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好禮樂翻母親節

入手按摩商品 母親節好時機

2019-05-10 23:09聯合報 記者黃筱晴／台北報導

OSIM 4手天王按摩椅／188,800元，特價146,800元。 圖／OSIM...
OSIM 4手天王按摩椅／188,800元，特價146,800元。 圖／OSIM提供
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按摩商品是近幾年母親節送禮熱選之一，其中按摩椅不只按摩手法越來越擬真，外型設計也時尚有型；今年母親節檔期各品牌紛推新品與優惠活動，不管是體貼媽媽送上貼心禮，還是趁機犒賞自己，都是精打細算入手好時機。

輝葉V Sofa按摩椅，建議售價49,800元，特價33,333元。 圖／輝葉提...
輝葉V Sofa按摩椅，建議售價49,800元，特價33,333元。 圖／輝葉提供
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輝葉按摩椅今年找來女神徐若瑄擔任代言人，推薦最新款專為女性設計的按摩沙發V Sofa，以符合人體工學的「V字滾輪」設計，運用5種不同按摩手法相互搭配，還有臀腿從兩側加強的氣囊按摩。無段式仰躺角度自由調整，搭上腿部按摩功能可180度翻轉，一件單品滿足沙發、躺椅、按摩椅的多種需求。即日起至5/12止，消費滿額5萬加贈晶亮眼按摩器，8萬滿額贈送舞動機第三代。

tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器，新品特價3,980元，限量送白蘭氏精華飲60ml...
tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器，新品特價3,980元，限量送白蘭氏精華飲60ml×6入。 圖／tokuyo提供
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體貼現代人用眼時間長，tokuyo推出首款結合冷熱敷與氣壓按摩的「煥眼冷熱眼部按摩器」，提供恆溫40℃舒緩眼周緊繃感，以及低溫18℃鎮定，配合溫和穴道氣壓按摩，一鍵舒緩平日接觸3C產品帶來的眼部疲勞與壓力。新品之外，先前推出的熱賣按摩椅即日起至5/19止，全台tokuyo門市單筆消費滿3萬元，即贈市價3,980元的肩頸鬆按摩器，單筆消費滿10萬元，送市價12,800元摩速椅Super按摩墊。活動期間購買專利AVS助眠技術「睡摩智眠椅」，除了享特價139,800元，再加贈市價15,800元的IDOL愛抖美腿機。

OSIM最新上市的旗艦款「4手天王」按摩椅，具有日本研發獨家「2人4手按摩」技法，搭配OSIM獨創V手按摩科技，以真人般的細膩手感和技法，還有內建立體環繞音響及舒壓音樂；另外針對久坐族推出可深層按壓臀部的模式。獨創搭配專屬的App與藍牙無線操控的智慧功能，還可免費下載新按摩程式與紓壓音樂，今年母親節更送上全新「美麗媽媽」與「健康媽媽」2組新按摩程式及舒壓音樂免費下載。母親節檔期OSIM也推出滿額贈活動，滿2萬贈市價1,680元OSIM摩髮梳，滿6萬贈市價2,880元潤肌保濕精靈，滿10萬贈市價6,680元OSIM亮眼舒，滿20萬贈市價12,800元背樂樂。

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