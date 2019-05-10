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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

回應哈佛假學歷！范瑋琪：希望大家不要這樣judge我

2019-05-10 19:29聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

PORTS 1961副線PortsPURE正式進駐台灣，在微風廣場開設全台首家專門店，亞太區副總裁MR. Marc Boelen來台剪綵，范瑋琪則穿著條紋裙裝出席，表示她挑衣服的標準是乾淨、極簡、質料好，且有設計感，剛好PortsPURE春夏系列都符合這些選項，她穿上後感覺很舒適。

日前因為哈佛學歷造假再掀話題，范瑋琪在活動上回答提問時明顯雙唇顫抖、有些緊張，「受訪影片中，以前在那個時候、那個當下，沒有回答得很好，其實哈佛教育學院很好，我在一樣的campus（校園）、拿一樣的degree（學位），它不是補習班，希望大家不要這樣judge（評論）我，這是20年前的事，這一題就過了，這次把困擾很久的表淺『學霸形象』標籤撕掉，其實有一種relieve（寬慰）的感覺，以後也不用再解釋了。」而她表示母親節當天在廣州開演唱會，飛飛、翔翔在學校舉辦的活動中有和她說媽媽辛苦了，還幫她洗腳、擦乳液，她內心很激動也很感動，覺得這就是最好的禮物。

有期待黑人送母親節禮物嗎？范瑋琪大笑表示，「他不要來煩我，就是對我最好的表示。」對於日前黑人黑她說沒有送生日禮物，她則一邊笑、一邊咬牙切齒表示，「想死嗎？黑我，說我沒送他生日禮物，那個手表等訂製要一年耶，不會再有第2支了。」如果還有奢求，就是想有一個假期，「前陣子自己放假去東京玩了2天，看Teamlab的展覽，覺得很值得，玩回來覺得我不是要當媽媽，我應該要當小孩，就會有力量和能量往前走。」

而度假風是微風精品代理的PortsPURE的2019春夏新品主題，以優雅假期為靈感，詮釋輕鬆的假期穿搭，立體剪裁、不對稱與撞色設計，讓簡約穿搭有設計小巧思，海藍色、鵝黃色和清爽的綠色，都是當季主要色彩，綑綁結繩設計則出現在前襟或帶來多種穿法變化；此外，格紋西裝外套、襯衫則是上班也可以選用的單品，T恤上的字樣則帶來年輕、單純的愉悅氛圍。

PortsPURE全台首家微風廣場店鋪以年輕、淡色調的風格打造。圖／微風精品提供
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PORTS 1961副線PortsPURE進駐台灣，在微風廣場開設全台首家專賣店...
PORTS 1961副線PortsPURE進駐台灣，在微風廣場開設全台首家專賣店。圖／微風精品提供
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PortsPURE短版上衣9,080 元、釦環黃色寬褲12,800元。圖／微風精...
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范瑋琪身穿PortsPURE不對稱襯衫洋裝，售價14,800元。記者杜建重／攝影
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PortsPURE造型西裝外套，售價25,800元。圖／微風精品提供
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范瑋琪身穿PortsPURE不對稱襯衫洋裝，售價14,800元。記者杜建重／攝影
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PORTS 1961副線PortsPURE進駐台灣，在微風廣場開設全台首家專賣店...
PORTS 1961副線PortsPURE進駐台灣，在微風廣場開設全台首家專賣店。圖／微風精品提供
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范瑋琪身穿PortsPURE不對稱襯衫洋裝，與PORTS亞太區副總裁MR. Ma...
范瑋琪身穿PortsPURE不對稱襯衫洋裝，與PORTS亞太區副總裁MR. Marc Boelen剪綵。記者杜建重／攝影
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微風哈佛
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