每天送50顆蛋撻！全台最大「檀島咖啡」進駐大直 首次開賣「港式桌菜」

2019-05-10 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自香港的檀島咖啡，自5月10日起正式於大直商圈開設全台第一間街邊店，同時也是全台最大的旗艦門市。店內除了首次推出港式桌菜組合外，也提供獨立包廂服務。為慶祝開幕，自5月10日至5月12日期間，每日也會免費贈送50顆蛋撻。

創業於1940年的檀島咖啡，為香港知名的茶餐廳品牌，並且於2017年5月正式登台，目前已經開設多間餐廳與外帶門市。本次新開幕的劍南旗艦店，鄰近捷運劍南路站、大直美麗華等地標，共有120坪，設有116個最為，還包含20個包廂座位。

旗艦店中，除了提供各式港點、飲品，也首次在台推出桌菜料理。其中招牌的「蛋撻」，酥皮就需要3天的製作時間，共有192層層層堆疊，創造出特殊的酥脆口感。而桌菜則是採港式手法調理，首波菜單包括有鴻運大拼盤、檸香生抽根島蝦、道地港式碗仔翅等菜餚，每桌售價10,888元起，未來還共計會有4組套餐供民眾選擇。

檀島指出，店內的碗仔翅使用花菇絲、素魚翅等多種材料，並藉由老抽和蠔油增添滋味，為香港極具代表性的小吃料理。另外通常僅在高級酒樓才吃得到的「鵝掌海參扒」、使用印尼野生海虎蝦的「檸香生抽根島蝦」，同樣也是主廚推薦的亮點菜色。

本次檀島劍南旗艦店開幕，各分店也同步新推出咖喱墨魚頭、芝士海鮮公仔麵等多款小點料理。並預計將於5月24日，再於微風台北車站開設新店。