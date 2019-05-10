視覺、味覺、嗅覺都享受！FLORAÏKU香氛、君悅酒店跨界聯名甜鹹舒芙蕾午茶

2019-05-10 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日式俳句奢華香氛FLORAÏKU馥萊儷攜手台北君悅酒店茶苑，將FLORAÏKU特有的日本茶道、花道、香道香調與疊香伴影概念揉合法式舒芙蕾，5月16日至6月30日推出「綺麗幻影」聯名午茶套餐，跳脫以甜點為主軸的午茶印象，推出全新甜鹹口味的夢幻法式舒芙蕾，將櫻花、抹茶、馬黛茶、燻香等經典香調幻化為餐桌雅趣，視覺、味覺、嗅覺同時享受。

FLORAÏKU雖然來自法國，但擅長將日本儀式美學注入珍稀香氛，除了植物萃取的天然芬芳，更將香水融合日式俳句，每一款都如詩畫般令人陶醉；FLORAÏKU的「伴影」疊香系列可以單獨使用或與FLORAÏKU其他香水混搭，讓香調躍動出更多變的層次，建議可以在左右手分別噴上不同香味、不要在同一個部位讓兩種香水重疊，以免影響原有的香氛結構。

FLORAÏKU、台北君悅酒店茶苑攜手推出的「綺麗幻影」聯名午茶套餐，由台北君悅酒店法籍甜點行政主廚博豊安（Julien Perrinet）與西餐團隊所打造，共有開胃小點、舒芙蕾主餐、小品甜點集等3件式甜鹹舒芙蕾套餐。揉合FLORAÏKU經典系列花道、茶道、香道風味的3道開胃小點中，「薰衣草蔬菜卷」的設計靈感來自謎之花系列的群花泛紫淡香精，將櫛瓜片捲成花苞狀，搭配帶有薰衣草花香的奶油乳酪醬，並灑上風乾鹹蛋黃；「燻比目魚與酪梨布里歐」結合日本香道中的燻香概念，將醃燻比目魚藏入酪梨布里歐麵包中；「帕瑪火腿佐紅茶凍」將茶道靜山巍然淡香精的主調紅茶凝成彈滑晶凍，包裹帕瑪火腿。

在主餐部分，「松露舒芙蕾佐法國諾麗香艾酒海鮮匯」結合FLORAÏKU獨創的「伴影」疊香概念，拌入帕瑪森起司絲與松露醬的松露舒芙蕾口感輕盈綿密，可搭配撒上特製玄米麵包粉的法國諾麗香艾酒海鮮匯與浪漫櫻花起司脆餅，或沾取白酒醬汁與彈牙海鮮一同品嘗，繽紛花園沙拉則可搭配主廚特製魚子醬馬黛茶油醋醬；另一款「松露舒芙蕾佐燻茶香雞肉鑲牛肝菌及杏桃」 ，燻茶香雞肉捲內層包裹牛肝菌特製配料與香甜杏桃，搭配碳烤蔬菜與燴蘑菇；甜食愛好者可選擇「抹茶舒芙蕾佐茉莉花茶與新鮮芒果醬」，選用日本進口的京都抹茶粉製成微苦甜的法式舒芙蕾，可搭配手工茉莉花冰淇淋與新鮮芒果醬。

最後的3款小品甜點包括濃濃日本味的「櫻花櫻桃塔」，在酥塔中填入特製櫻花慕斯與櫻桃醬，上層妝點著手工櫻花造型巧克力；「覆盆子白乳酪球」在特製白乳酪慕斯球中夾入酸甜覆盆子果醬；「百香果杜絲塔」呈現日本旅居的沉穩木質色調，以半圓形莎布蕾搭配百香果果醬夾心，選用杜絲巧克力擠上波浪狀弧線，並點綴黃色小花。