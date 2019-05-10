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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

到百貨曬月光 夢幻版「登入月球」快到這裡拍一波美照

2019-05-10 17:40聯合報 記者江佩君╱即時報導

周末就是母親節，除了帶媽咪出門吃美食外，吃完不妨一起逛逛展、拍美照，記錄下親子美好時刻。今年是人類登陸月球50周年，新光三越台北信義新天地即日起至5月25日特別在A11 6F信義劇場打造夢幻感的外太空「SIGN IN登入月球」，只要憑新光三越APP的會員點數1點，即可免費入場。另外，新光三越台南小西門則推出「餅乾鞋OOTD咖啡廳」展覽。

新光三越A11「SIGN IN登入月球」展，五大展區包過火箭區、外太空區、月球區等，讓愛拍照的觀賞者盡情拍照。同一時間也在信義劇場推出史努比快閃櫃，夏季服飾全面5折起。另外，針對喜愛運動的媽媽，A11 4F信義運動場天天平日晚間19:30至20:30都會推出不同的運動課程，5月12日母親節當天將舉辦lululemon百人瑜珈活動。

另外，新光三越台南小西門即日起至6月30日在B1F連通道展出推出，韓國品牌EXCELSIOR餅乾鞋攜手IG人氣穿搭插畫家Arrow、少女阿妙和見見，推出「餅乾鞋OOTD咖啡廳」展覽，以時麾咖啡廳為背景的空間，除了看展更能盡情拍照，現場特別以最經典的焦糖餅乾鞋為原型，製作了120公分長的巨型餅乾鞋。

新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
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新光三越台南小西門B1F連通道推出「餅乾鞋OOTD咖啡廳」。圖／新光三越提供
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新光三越台南小西門B1F連通道推出「餅乾鞋OOTD咖啡廳」。圖／新光三越提供
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新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
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新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
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新光三越台南小西門B1F連通道推出「餅乾鞋OOTD咖啡廳」。圖／新光三越提供
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新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
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新光三越A11 6F信義劇場「SIGN IN登入月球」。圖／新光三越提供
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咖啡廳太空劇場
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