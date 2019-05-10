謹記「菜籃投資法」、「換匯小撇步」，出國旅遊不是夢！

2019-05-10 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



母親節是專屬媽咪的節日，還在煩惱今年該怎麼過？台北富邦銀行公布統計資料，名列禮物清單榜首的竟然是「時間」，32%的媽媽希望能全家一同出遊，13%則是希望老公能幫忙帶小孩或做家事等，甚至有高達43%的媽媽認為，至少需準備2000萬元才可安心退休。

北富銀執行副總郭倍廷分享「菜籃投資法」新知識，搭配智能理財工具省時又省力，「菜籃投資法」如同媽咪去市場買菜，為了兼顧全家營養與口味，不會單買某樣菜，強調的是小額的定期投資，最好選擇全球性佈局的投資標的，能有效分散單一區域的系統性風險，讓資產更穩健。而「智能理財工具」為聰明理財小幫手，以北富銀最新推出「奈米投」為例，100元美金就能買到全球15檔ETF，滿足家庭理財對小額投資和風險分散的需求，其實「奈米投」背後有著歐洲智能理財公司Nutmeg百人專家團隊支持，讓理財更省時。

慰勞辛苦媽咪，出國旅遊是個好選擇，跨國旅行如何聰明換匯是關鍵，台新銀行分享「換匯」小撇步，民眾持有台新銀行外幣帳戶，記得善用行動銀行外幣到價通知服務，預先設定理想匯率，當匯率到價時，系統將自動通知，並可隨時到外幣ATM提領，減少匯差損失。目前同步將外幣ATM導入全家便利商店，包括台北松盛店、新廣州店、新北淡水新旭店、板橋永安店、蘆洲福安店及桃園中壢源興店等。