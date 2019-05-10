多功能調理機超強大 冷熱皆宜 一鍵輕鬆打

2019-05-10 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



現代人除了注重健康飲食，也追求簡單操作又高效率。近期新推出的多款調理機功能越來越強大，不僅馬力強勁什麼食材都能打，還貼心設計多種預設模式，一鍵就能輕鬆做、一台就能搞定多種冷熱飲品、湯品，成為料理神手的廚房最佳幫手。適逢母親節檔期，趁著優惠入手更是聰明選擇。

以豆漿機出名的九陽，最新推出專為滿足東方飲食調理需求而設計的「高速破壁冷熱調理機」，突破食材研磨技術，內建6種智慧模式，豆漿、湯、粥、果汁、醬料一鍵輕鬆選，使用耐-120℃低溫至400℃高溫的高硼矽玻璃杯體，冷、溫、熱料理皆可安心製作，透過底盤加熱方式，甚至可直接注入冷水加熱烹煮至沸騰。強力馬達加上強韌細緻的日本進口鋼刀，連多纖維的芹菜水果、五穀米都能邊打邊煮成濃湯或粥品，可說是台集豆漿機、調理機、切碎器、果汁機、冰沙機於一機的多功能料理機種。5月底前購買高速破壁冷熱調理機JYL-Y15M，原價12,900元，上市優惠價9,900元，再加碼送市價1,980元的專屬不鏽鋼研磨杯。

伊萊克斯全新上市的主廚系列全能調理果汁機，完美延續頂級「大師系列」機種的高效攪拌效能，外型則較為精巧省空間，獨家黃金10度傾角設計，加重攪拌重力同時創造零死角漩渦，能避免轉速升溫，保留食材更多的營養與鮮度。針對一般調理機最難處理的堅硬或黏稠食材，主廚系列貼心的六向立體不銹鋼刀頭設計，亦可快速攪打成綿密細緻的狀態，內建4組智能食譜程式，不管是冰沙、碎冰、濃湯、果汁，皆可一鍵直覺完成。運用獨家3段「智能瞬速」功能，還能依照料理需求手動控制攪打速度以及時間，強大功能連藍帶廚藝學院主廚都推薦。

即日起至5/31止，凡於全台通路，包含百貨門市、經銷通路、線上電商等購買伊萊克斯小家電全品項任一商品，消費滿額並上網完成商品登錄成功，即享優惠贈禮，單筆消費滿15,000元，可獲得「哈根達斯奇脆雪酥冰淇淋兌換券2張、特色拿鐵咖啡兌換券2張」（價值510元）；單筆消費滿25,000元，可獲得「哈根達斯雙人下午茶套餐兌換券1張、單球冰淇淋兌換2張」（價值1,069元）。