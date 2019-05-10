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多功能調理機超強大 冷熱皆宜 一鍵輕鬆打

2019-05-10 17:00聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

現代人除了注重健康飲食，也追求簡單操作又高效率。近期新推出的多款調理機功能越來越強大，不僅馬力強勁什麼食材都能打，還貼心設計多種預設模式，一鍵就能輕鬆做、一台就能搞定多種冷熱飲品、湯品，成為料理神手的廚房最佳幫手。適逢母親節檔期，趁著優惠入手更是聰明選擇。

以豆漿機出名的九陽，最新推出專為滿足東方飲食調理需求而設計的「高速破壁冷熱調理機」，突破食材研磨技術，內建6種智慧模式，豆漿、湯、粥、果汁、醬料一鍵輕鬆選，使用耐-120℃低溫至400℃高溫的高硼矽玻璃杯體，冷、溫、熱料理皆可安心製作，透過底盤加熱方式，甚至可直接注入冷水加熱烹煮至沸騰。強力馬達加上強韌細緻的日本進口鋼刀，連多纖維的芹菜水果、五穀米都能邊打邊煮成濃湯或粥品，可說是台集豆漿機、調理機、切碎器、果汁機、冰沙機於一機的多功能料理機種。5月底前購買高速破壁冷熱調理機JYL-Y15M，原價12,900元，上市優惠價9,900元，再加碼送市價1,980元的專屬不鏽鋼研磨杯。

伊萊克斯全新上市的主廚系列全能調理果汁機，完美延續頂級「大師系列」機種的高效攪拌效能，外型則較為精巧省空間，獨家黃金10度傾角設計，加重攪拌重力同時創造零死角漩渦，能避免轉速升溫，保留食材更多的營養與鮮度。針對一般調理機最難處理的堅硬或黏稠食材，主廚系列貼心的六向立體不銹鋼刀頭設計，亦可快速攪打成綿密細緻的狀態，內建4組智能食譜程式，不管是冰沙、碎冰、濃湯、果汁，皆可一鍵直覺完成。運用獨家3段「智能瞬速」功能，還能依照料理需求手動控制攪打速度以及時間，強大功能連藍帶廚藝學院主廚都推薦。

即日起至5/31止，凡於全台通路，包含百貨門市、經銷通路、線上電商等購買伊萊克斯小家電全品項任一商品，消費滿額並上網完成商品登錄成功，即享優惠贈禮，單筆消費滿15,000元，可獲得「哈根達斯奇脆雪酥冰淇淋兌換券2張、特色拿鐵咖啡兌換券2張」（價值510元）；單筆消費滿25,000元，可獲得「哈根達斯雙人下午茶套餐兌換券1張、單球冰淇淋兌換2張」（價值1,069元）。

美國品牌Oster也在母親節檔期推出DualPro智慧雙向全能調理機特惠，DualPro智慧雙向全能調理機搭載美國獨家專利智慧雙向刀流科技，底部6片刀葉可正反向迴轉，使食材攪拌更均勻，口感更綿密，還可幫助營養成分完美調和，而3.5吋加大不鏽鋼刀頭，不僅能使食材更輕易地被完整均勻攪拌，口感更一致，還可強力擊碎冰塊，製作冰沙也沒問題。貼心7段智慧預設程式，冰沙、醬汁、研磨、濃湯、抹醬都能一機完成，搭配2公升大容量食物處理空間，更讓DualPro智慧雙向全能調理機能輕鬆製作不同種類料理。母親節檔期於指定通路購買Oster DualPro智慧雙向全能調理機湛紅款，除了享優惠價7,990元，再超值加送Oster陶瓷電烤盤；5月底前購買Oster全系列任一產品並完成上網登錄，還有機會將Dyson Airwrap造型器、sodastream氣泡水機帶回家。

伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，內含濾網、研磨杯、隨行杯3種實用配件，建...
伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，內含濾網、研磨杯、隨行杯3種實用配件，建議售價12,900元。圖／伊萊克斯提供
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九陽高速破壁冷熱調理機JYL-Y15M，上市優惠價9,900元，加碼送專屬不鏽鋼研磨杯。圖／特力集團提供
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Oster DualPro智慧雙向全能調理機，建議售價8,990元，特價6,990元，官網加碼送1,500元折價券。圖／恆隆行提供
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利用Oster DualPro智慧雙向全能調理機製作的莎莎醬與莓果冰沙，是Melody的引以為傲的私房菜單。圖／恆隆行提供
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伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，內含濾網、研磨杯、隨行杯3種實用配件，建...
伊萊克斯主廚系列全能調理果汁機流沙金款，內含濾網、研磨杯、隨行杯3種實用配件，建議售價12,900元。圖／伊萊克斯提供
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