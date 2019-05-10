整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



台中冰品控出動啦！入夏以後滑IG時，會經常被一碗有著大塊蜜芋頭跟芋圓，堆疊到幾乎快要崩山的冰品燒到，還有人捧著一顆鳳梨喝果汁，眼尖吃貨們立馬比小編更早看出來，這是台中知名冰店「有春冰菓室」，一整個走浮誇系超滿料路線，難怪IG網友造訪時，必定會好好打卡。 「叫我芋泥控」滿滿蜜芋頭塊與芋圓。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook 整顆鳳梨愛玉冰沙讓人透心涼。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook

位於台中科博館對面的「有春冰菓室」，地點顯眼交通方便，該店主打季節新鮮水果，還供應鹹食餐點，原本就是台中美食客口袋名單，擅長以當季食材變化出各種冰品飲品，一年四季滋味新鮮。既然被網友稱為「很浮誇」的冰店，「有春冰菓室」夏天主打的「整顆果汁」就不會讓大家失望，包括：整顆旺來汁（鳳梨）、整顆鳳梨愛玉冰沙、整顆西瓜汁，霸氣造型是打卡必備的浮誇系網美飲品。 整顆旺來汁非常霸氣。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook

而一上桌就讓人口水直流的芋頭系列冰品，IG網友分享「QQ芋泥布丁冰料多到滿出來」、「拍照速度要快以免大崩山」、「芋泥加布丁很邪惡」、「冰品濃郁綿密」、「芋頭冰真的推」，看這綿滑芋頭塊、芋圓、布丁擁擠模樣，吸引許多芋頭控一再回訪，喜歡古早味冰品，還有一款特別的麻糬紅豆麵茶冰可以選擇。 QQ芋泥布丁冰。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook QQ芋泥布丁冰。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook 古早味麻糬紅豆麵茶冰。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook

「有春冰菓室」也提供各式鹹食，有吃到海鮮、肉片的傳統口味鍋燒麵（可選雞絲麵或蛋麵）、以及招牌的「老陳乾拌麵」，都是網友推薦的好選擇，來一碗家常麵，再搭配一口清涼水果飲品，相當滿足，如果假日有來台中科博館玩，別忘到「有春」品嘗看看這些鹹甜的好滋味。更多資訊可上店家臉書查詢。

招牌的「老陳乾拌麵」。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook 「有春」的鍋燒麵。圖／有春冰菓室 提供 分享 facebook

哪裡吃

有春冰菓室

地址：台中市西區博館路101號

價位：乾拌麵60、鍋燒麵90、QQ芋泥布丁冰100、叫我芋頭控冰80、整顆果汁系列180

菜單價位如有更動、新增或誤植，以店家現場實際公佈為準