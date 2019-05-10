親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

專坑外國學生？法國大學漲價的「學店大辯」

同慶《俄羅斯勝利日》 芭蕾套票限時搶購

2019-05-10 15:00聯合新聞網 聯合數位文創

聖彼得堡芭蕾舞團8月即將登台演出，圖/聯合數位文創提供
聖彼得堡芭蕾舞團8月即將登台演出，圖/聯合數位文創提供
分享

5月9日是俄羅斯74周年勝利日，也是俄國一年一度的盛大節日，同樣來自俄羅斯的「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團，將於今年8月再度受邀來台，適逢俄羅斯勝利日，同步推出限量專屬黑白天鵝套票同慶，以最優惠的折扣方案邀請台灣粉絲共度這充滿濃濃俄羅斯風情的獨特節日。

勝利日為慶祝1945年納粹德國向俄國遞交降書，前身為列寧格勒的聖彼得堡在二戰中佔有舉足輕重的歷史意義，而這個城市有著一座俄國歷史最悠久的芭蕾舞學校：列寧格勒舞蹈學校，亦即今日的瓦加諾娃芭蕾舞學院（Vaganova Ballet Academy），200年來培育的優秀芭蕾舞家不計其數，如「芭蕾大師」巴蘭欽（George Balanchine）、「芭蕾舞皇后」烏蘭諾娃（Galina Ulanova）、知名芭蕾明星巴甫洛娃（Anna Pavlova）等，而發跡於此地的聖彼得堡芭蕾舞團，包含首席女伶伊蓮娜．歌勒妮高娃在內，近六十位團員幾乎都來自於此，或是俄國其他重要的芭蕾學府，演出實力不容小覷，自創立以來，聖彼得堡芭蕾舞團在各地的巡演都是全球媒體焦點，所到之處必然引起全城旋風。

由聯合數位文創主辦之「伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團」，8月1日至4日於臺北國家戲劇院、8月9日至11日於臺中國家歌劇院演出。

與俄羅斯第一天鵝同慶俄羅斯勝利日，即日起至6月5日前至udn售票網可購買獨家優惠套票，白天鵝套票可以$10,000購買$5,800票區兩張；黑天鵝套票可以$8,000購買$4,600票區兩張。另有團體大宗優惠，請洽：02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。

俄羅斯舞團國家歌劇院
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

蘇富比香港首次珠寶網拍專場 大品牌經典價錢太誘人

2019-05-10 14:41

防狂鹿症 禁美加韓5國鹿藥材輸台

2019-05-10 14:32

李準基來台挺LONGCHAMP新品 坎達爾珍娜露腿搶先背

2019-05-10 13:43

udnshopping聯手張善政 邀您資助弱勢兒！

2019-05-10 13:02

網紅Chiara Ferragni成就解鎖 FENDI幫她拍影片慶生

2019-05-10 12:26

韓美妝60支新色唇膏 佛心價只要專櫃唇膏三分之一

2019-05-10 11:54

金庸武俠全球首度大型特展 網路預售票今開賣

2019-05-10 11:51

人類真難懂！《我是貓》喵皇陛下不吐不快的觀察記錄

2019-05-10 11:50

只限3天跟台北這間店 sharetea香緹系列買一送一

2019-05-10 10:56

漢來海港台中店變狂了！舒芙蕾鬆餅、珍奶搬上桌

2019-05-10 10:40

無患子曾是老阿嬤回憶 今變身熱門洗潔用品

2019-05-10 10:22

遠東全家福宜蘭羅東農會outlet 展售萬件超值優惠商品

2019-05-10 09:39

端午特輯／新東陽新創意 杏福牛三寶粽、松露和牛粽

2019-05-10 04:52

端午特輯／飲料選對了 端午大餐油膩OUT！

2019-05-10 04:47

端午特輯／配粽子剛剛好 頂級咖啡、茶當伴手

2019-05-10 04:42

端午特輯／連假出遊去 防曬、涼感小物不可少

2019-05-10 04:39

端午特輯／名粽+創意禮盒 端午量販好犀利

2019-05-10 04:33

人氣網購千層蛋糕時飴 夏日新品「橙花香丁」這天開訂

2019-05-09 23:19

Jo Malone「紫羅蘭與琥珀精粹」 5月10日微風之夜獨家限量上市

2019-05-09 20:31

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

6月30日前買台壽旅平險 抽RIMOWA行李箱不必等

2019-05-09 20:15

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

林心如回應是否懷二寶表示「讓大家期待落空了」 演繹氣質高腰裙挺夏姿展覽

2019-05-09 20:10

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

就在明天！微風之夜Melody挺伯爵 千萬珠寶台灣首度曝光

2019-05-09 19:35

大陸超模何穗首度訪台挺夏姿 今晚勇闖夜市啟動吃貨模式

2019-05-09 19:34

號稱帛琉唯一最好吃漢堡 餐車沒地址只能沿路找

2019-05-09 19:32

DELVAUX聯名下午茶 圓頂禮帽、藍天白雲變身小茶點

2019-05-09 19:16

包包也要擦唇膏？Lulu Guinness新包款大玩「美唇」遊戲

2019-05-09 19:14

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13

微風之夜明登場！路斯明將與雷神同框 為S.T. Dupont全新形象登場

2019-05-09 18:38

超夯佳興檸檬汁變冰品！小7獨賣「佳興檸檬汁棒棒冰」還原度100％

2019-05-09 18:32

台灣「鐵花窗」融入設計！adidas 忠孝經典門市百坪大店回歸

2019-05-09 18:20

全聯「臺南物產展」市長黃偉哲力推15款必吃！首選愛文芒果乾、奶凍捲

2019-05-09 17:55

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」

2019-05-09 17:38

梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21

動口免動手 北歐風的LUCIA智慧音箱說學逗唱都可以

2019-05-09 17:00
看更多

熱門文章

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

下半年愛情最旺5星座出爐！射手留意身邊的人 獅子成人群中巨星

2019-05-10 13:16

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

是他不能順利做愛，還是妳沒辦法？找對方法 尋回自己的幸福

2019-05-10 13:18

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

衛福部若讓一次性醫材重複使用 法官憂病人求償無門

2019-05-10 12:05

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

漢來海港台中店變狂了！舒芙蕾鬆餅、珍奶搬上桌

2019-05-10 10:40

人氣網購千層蛋糕時飴 夏日新品「橙花香丁」這天開訂

2019-05-09 23:19

【重磅快評】文博會如都會煙火 文化部只是發包中心？

2019-05-10 10:41

醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全

2019-05-09 16:30

板橋、中永和都上榜 新北市奪命斑馬線有10處

2019-05-10 12:22

高市林園一對母女涉虐狗出氣 市府動保處依法查處

2019-05-09 23:28

《我要準時下班》打中上班族心聲：我們都需要勇氣，決定想要的生活

2019-05-10 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top