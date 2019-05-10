同慶《俄羅斯勝利日》 芭蕾套票限時搶購

2019-05-10 15:00 聯合新聞網 聯合數位文創



聖彼得堡芭蕾舞團8月即將登台演出，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

5月9日是俄羅斯74周年勝利日，也是俄國一年一度的盛大節日，同樣來自俄羅斯的「俄羅斯第一天鵝」 伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團 ，將於今年8月再度受邀來台，適逢俄羅斯勝利日，同步推出限量專屬黑白天鵝套票同慶，以最優惠的折扣方案邀請台灣粉絲共度這充滿濃濃俄羅斯風情的獨特節日。

勝利日為慶祝1945年納粹德國向俄國遞交降書，前身為列寧格勒的聖彼得堡在二戰中佔有舉足輕重的歷史意義，而這個城市有著一座俄國歷史最悠久的芭蕾舞學校：列寧格勒舞蹈學校，亦即今日的瓦加諾娃芭蕾舞學院（Vaganova Ballet Academy），200年來培育的優秀芭蕾舞家不計其數，如「芭蕾大師」巴蘭欽（George Balanchine）、「芭蕾舞皇后」烏蘭諾娃（Galina Ulanova）、知名芭蕾明星巴甫洛娃（Anna Pavlova）等，而發跡於此地的聖彼得堡芭蕾舞團，包含首席女伶伊蓮娜．歌勒妮高娃在內，近六十位團員幾乎都來自於此，或是俄國其他重要的芭蕾學府，演出實力不容小覷，自創立以來，聖彼得堡芭蕾舞團在各地的巡演都是全球媒體焦點，所到之處必然引起全城旋風。

由聯合數位文創主辦之「伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團」，8月1日至4日於臺北國家戲劇院、8月9日至11日於臺中國家歌劇院演出。