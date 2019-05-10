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李準基即將來台挺LONGCHAMP新包款上市 坎達爾珍娜性感露腿全球搶先背

2019-05-10 13:43聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

跟上Logo印花的流行，LONGCHAMP也將在台上市全新的Logo圖騰LGP系列，以字母排列組合的普普藝術風打造，台灣發表會預計邀請韓星李準基站台，推估他將在當天上午11點抵達台灣，而品牌代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）已率先拎上側背小包，在巴黎街頭展現搶頭香的帥氣。

LONGCHAMP的Logo圖騰LGP系列，是由創意總監Sophie Delafontaine結合德國包浩斯（Bauhaus）風格和安迪沃荷普普藝術（Andy Warhol Pop Art），加入迷宮般的紐約網格道路為靈感，將LONGCHAMP品牌的9個字母排列重組，所設計出彼此緊扣相連、交織的全新風格Logo。品牌形象代言人坎達爾珍娜日前在巴黎被捕獲背著LGP側背包，以簡約單色的裝束，用手袋搭襯出亮點；首波LGP系列單品除了側背包，還有夾克外套、腰包等，凱達爾珍娜在品牌形象廣告中，以流行的泳裝、極短褲搭襯此系列，展現黑、白色系簡約的視覺力量，鍊釦部分則是以螢光黃作為亮點。

台北101旗艦店LGP系列在5月15日舉辦的上市發表活動，將邀請韓星李準基來台，據推測他將在當天上午11點抵達桃園國際機場，而以李準基「寵粉魔人」的暖心歐巴程度，應該會走一般通道，讓李準基御飯團等粉絲們和他近距離見面；此外，LGP系列將於5月13日在台中大遠百品牌快閃店首賣，5月14日全台開賣。

品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
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LGP系列夾克外套，售價22,100元。圖／LONGCHAMP提供
LGP系列夾克外套，售價22,100元。圖／LONGCHAMP提供
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李準基將於5月15日抵台，出席LONGCHAMP的LGP系列上市活動。圖／Nam...
李準基將於5月15日抵台，出席LONGCHAMP的LGP系列上市活動。圖／Namoo Actors Company提供
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LGP系列白色側背包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
LGP系列白色側背包，售價5,400元。圖／LONGCHAMP提供
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品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜在巴黎街頭全球首背LGP系列側背包。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜在巴黎街頭全球首背LGP系列側背包。圖／LONGCHAMP提供
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LGP系列白色腰包，售價9,400元。圖／LONGCHAMP提供
LGP系列白色腰包，售價9,400元。圖／LONGCHAMP提供
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品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
品牌代言人坎達爾珍娜拍攝全新Logo圖騰LGP系列。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜在巴黎街頭全球首背LGP系列側背包。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜在巴黎街頭全球首背LGP系列側背包。圖／LONGCHAMP提供
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