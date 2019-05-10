網紅Chiara Ferragni成就解鎖 FENDI幫她拍影片慶生

2019-05-10 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



全球最會賺錢的時尚部落客Chiara Ferragni再次刷新成就紀錄，讓FENDI為她舉辦生日活動，品牌以Peekaboo包款為主題，給Chiara Ferragni和她的家人一場驚喜盛會，並同步拍攝為影片。

富比世去公布的「Top Influencers」中，登上第1名寶座的就是Chiara Ferragni，她2009才創立自己的部落格，不到10年的時間已成為全球頂尖網紅、同名鞋履配件品牌經營者，年收入高達美金2千萬、飆破台幣6億，吸金力相當驚人。5月初FENDI在羅馬以她和家人為主角，拍攝#MeAndMyPeekaboo系列影片最新一集的方式，為她慶生，包括她的法國鬥牛犬Matilda也有入鏡。