網紅Chiara Ferragni成就解鎖 FENDI幫她拍影片慶生
全球最會賺錢的時尚部落客Chiara Ferragni再次刷新成就紀錄，讓FENDI為她舉辦生日活動，品牌以Peekaboo包款為主題，給Chiara Ferragni和她的家人一場驚喜盛會，並同步拍攝為影片。
富比世去公布的「Top Influencers」中，登上第1名寶座的就是Chiara Ferragni，她2009才創立自己的部落格，不到10年的時間已成為全球頂尖網紅、同名鞋履配件品牌經營者，年收入高達美金2千萬、飆破台幣6億，吸金力相當驚人。5月初FENDI在羅馬以她和家人為主角，拍攝#MeAndMyPeekaboo系列影片最新一集的方式，為她慶生，包括她的法國鬥牛犬Matilda也有入鏡。
FENDI的X-Lite、男士Essential新款，也都是影片裡的主角，Chiara Ferragni在訪談中表示，她每天都可以選用百搭的Peekaboo包款，至於手袋中的必備小物則是，「我的相機，因為我愛到處亂拍，還有iPhone，和粉絲們分享我所要做的事情，還有經常旅行，所以護照也是一定會帶的東西。」而FENDI也贊助台灣歌手Dizzy Dizzo蔡詩芸單曲《不想逃》MV穿搭，她以FENDI 春夏男裝系列登場，男裝女穿搭配FF Logo耳環，在遊樂園裡拍出童心未泯的歡樂影片。
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