韓美妝60支新色唇膏 佛心價只要專櫃唇膏三分之一

2019-05-10 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全球美妝市場的「口紅大戰」2019年夏天持續開打，韓國人氣美妝品牌ETUDE HOUSE更以60支全新「玩美色計唇膏」大勢登場，豐富的色彩，搭配亮澤與絲絨二種不同質地，要讓每個女孩都能夠找到最適合自己美唇的命定色。

據了解，近日已在台上市的ETUDE HOUSE全新60支玩美色計唇膏，吸引不少小資女拿著精品口紅來比色，但這款新脣膏，定價僅約百貨專櫃品牌唇膏的三分之一，超佛心。因此，在網路上，甚至已掀起美妝控們「包色處理」的討論。

除了豐富的色彩，ETUDE HOUSE全新玩美色計唇膏在外型設計上也和以往大大不同，升級為金屬管身，以及盒蓋磁扣設計。

亮澤唇膏部分，特別添加高保濕油層，訴求可讓肌膚高度吸收，更加融合唇彩與雙唇，滋潤效果更久。而絲絨脣膏，添加的則是氣墊質感粉末，卻一改絲絨質地唇膏的厚重感，訴求輕薄服貼，且不顯唇紋、不卡紋路。

ETUDE HOUSE全新玩美色計唇膏10色主打色，同時也是韓國市場一上市就熱賣的，包括：大地裸橘（BE101）、復古胭脂（OR203）、紳士的Pinku（PK003）、泰愛西瓜汁（RD301）、蘋果咬一口（RD303）、裸色哲學（BE103）、粉土磚石（BE105）、粉黛亂子草（OR204）、粉有個性（PK003），還有一道彩虹（RD313）。