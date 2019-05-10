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udnshopping聯手張善政 邀您資助弱勢兒！

2019-05-10 13:02聯合新聞網 udn買東西

udnshopping公益雲集攜手前行政院長張善政，共同推動「弱勢兒童，沒你救不行」百元捐活動，邀請熱心網友「您響應百元捐，udnshopping挺你做公益」活動，幫助弱勢孩子更有尊嚴的成長，期盼透過來自社會大眾的愛心幫助，讓弱勢孩子勇敢面對各種成長的挑戰，udnshopping將回饋百元折價券給熱心捐助網友。

udnshopping公益雲集 x 張善政共推動「弱勢兒童，沒你救不行」百元捐活...
udnshopping公益雲集 x 張善政共推動「弱勢兒童，沒你救不行」百元捐活動
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udnshopping於2014年成立公益雲集公益資助平台，讓消費者在享受便利的購物之餘，更不忘關懷社會各個角落需要被幫助的弱勢族群，提供一個友善、便利的公益募資管道。並藉由udnshopping與聯合報系的正面影響力及媒體力量，讓公益團體的需求能更容易被看見。

此次「弱勢兒童，沒你救不行」百元捐活動，更邀請長年支持公益不落人後的前行政院長張善政先生共同拍攝宣傳影片，期待能透過張院長「善的力量」與公益雲集平台的共同推廣，幫助弱勢團體的需求能廣大的被宣傳，透過百元捐的小小付出，能幫助更多的弱勢孩子。

本次的募款將會全數捐助心路基金會、世界和平會、喜憨兒社會福利基金會等公益團體。期望社會大眾共同響應，幫助弱勢孩子們迎向希望的未來。

udnshopping公益雲集 x 心路基金會合作幫助遲緩兒接受早期療癒
udnshopping公益雲集 x 心路基金會合作幫助遲緩兒接受早期療癒
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公益雲集vs張善政公益影片連結：https://pse.is/FZFDS

公益雲集捐贈專區：https://pse.is/HA678

張善政
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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