無患子曾是老阿嬤回憶 今變身熱門洗潔用品

2019-05-10 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



無患子曾是早年許多台灣家庭必備的天然清潔用品，雖一度消失，但近年又隨天然環保意識興起搖身一遍成熱門商品，也有人專門種植結合生技開發商品。記者周宗禎／攝影 分享 facebook 日據時期50年間，台灣到處都是無患子，無患子因富含皂素，是許多家庭必備的天然清潔用品，不過隨著台灣經濟發展，化學清潔用品日益增加、五花八門，無患子幾乎全遭砍除改種經濟作物，隨著近年消費者追求天然環保，無患子製品從「老阿嬤的回憶」搖身一變，重回熱門銷售排行榜。

美和科技大學生物科技系近百位師生，昨參訪台南安定無患子生技公司，該公司是台南老農民王高榮栽種無患子、結合產業發展獲神農獎，後來成立生技公司開發無患子清潔用品，學生幾乎都沒見過無患子，更不了解相關產業，紛紛詢問無患子樹生態及產品開發。

美和科大副教授廖信昌表示，日據50年間到處都看得到無患子，摘下果實後浸泡再煮出皂液，就是天然清潔劑，可拿來洗澡、洗頭、洗碗，但後來被化學合成清潔用品取代，無患子樹也紛紛砍除，許多地方早已絕跡。近年環保意識抬頭，許多民眾重視有機產品，無患子製作成清潔產品再被重視。

王高榮指出，無患子因標榜成份天然、不傷肌膚且清潔效果佳，在國內賣場銷路很好，有美國年輕網友主動要求代理，也意外熱銷，第一年業績就破300萬美元，今年已賣出4貨櫃、20萬多罐，超過去年總量。