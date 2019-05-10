遠東全家福宜蘭羅東農會outlet 展售萬件超值優惠商品

2019-05-10 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



寢具是特賣會亮點，價格比一般特賣會優惠而且全是百貨公司高品質商品。圖／遠東全家福提供 分享 facebook 遠東全家福即日起至5月27日於宜蘭縣羅東鎮農會舉辦outlet展售會，特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品將以最優惠的商品及價格回饋給消費者；品牌獨家百分百天絲兩用被用被床包四件組，親膚性極佳且不悶熱，讀者優惠價2500元，限量20組，機會難得不要錯過。

近年來運動休閒風氣盛行，特賣會展售採用遠東機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，展售優惠價兩件只賣500元，還有機車族必備的男女防風防潑水外套，獨家展售價699元有多種顏色、款式可供挑選。

獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士獵裝獨家破盤價799元。紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元；上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件798元；品牌零碼羊毛西褲均一價只賣500元，數量有限、售完為止。

最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價只賣300元，還有超細纖維平口褲特惠價四件500元。

展場品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元；百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2000元起；四季皆可使用的純棉印花涼被，限時搶購價只賣699元起。