三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



一杯咖啡配三明治，愜意的早餐組合，身體恐怕吶喊「不要這樣吃」。開業營養師宋明樺檢視國人常見的早餐組合，統統無法有效攝取鈣質，主因源自鈣磷比例失調。她也提及，國內多討論鈣質攝取不足，卻忽略食物中鈣磷比，無法根本解決營養素攝取不足。

根據統計，九成七國人鈣質攝取不足，國健署建議鈣磷比應為1.3 : 1，有助鈣質吸收。宋明樺檢測國人早餐常見組合，發現常見肉包、三明治、蔥油餅搭配奶茶、豆漿和美式咖啡，其鈣磷攝取量，與國健署建議相差頗大，最多相距16倍。

常見早餐組合第一名為「蔥油餅和奶茶」，蔥油餅的鈣含量19毫克，磷218毫克，鈣磷比0.08：1，加上奶茶更慘，鈣磷比降至0.07：1。

第二名為早餐店常見的「三明治和美式咖啡」，兩者相加鈣含量僅62毫克、磷288毫克，鈣磷比0.21：1。不僅如此，民眾普遍認為健康的「穀片加牛奶」，鈣磷比僅0.6：1 4 。

宋明樺解釋，牛奶雖是鈣磷比不錯的食物，但穀片本身鈣磷比較差，使整體組合比例失衡，不及國健署建議的1.3 : 1含量。

小兒專科醫師陳映庄表示，鈣和磷在體內吸收代謝相互制約，只要保持在適當比例，就可以確保鈣質被小腸充分吸收，進一步維持骨骼的生長發育。

陳映庄說，台灣人普遍對補鈣食物仍有錯誤認知，門診常見媽媽因為孩子發育不好，拼命給小孩吃些「轉大人」的食物，如大骨湯、烏骨雞湯和魚肉類。事實上，這些食物鈣質含量不高，鈣和磷含量相差過多，補鈣都補不出成效。