親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

國造潛艦為何採用低階技術？戰略考量 絕非常人想像

飯後上酒店集體接受性招待？調查局前鎮站爆醜聞

三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

一杯咖啡配三明治，愜意的早餐組合，身體恐怕吶喊「不要這樣吃」。開業營養師宋明樺檢視國人常見的早餐組合，統統無法有效攝取鈣質，主因源自鈣磷比例失調。她也提及，國內多討論鈣質攝取不足，卻忽略食物中鈣磷比，無法根本解決營養素攝取不足。

根據統計，九成七國人鈣質攝取不足，國健署建議鈣磷比應為1.3 : 1，有助鈣質吸收。宋明樺檢測國人早餐常見組合，發現常見肉包、三明治、蔥油餅搭配奶茶、豆漿和美式咖啡，其鈣磷攝取量，與國健署建議相差頗大，最多相距16倍。

常見早餐組合第一名為「蔥油餅和奶茶」，蔥油餅的鈣含量19毫克，磷218毫克，鈣磷比0.08：1，加上奶茶更慘，鈣磷比降至0.07：1。

第二名為早餐店常見的「三明治和美式咖啡」，兩者相加鈣含量僅62毫克、磷288毫克，鈣磷比0.21：1。不僅如此，民眾普遍認為健康的「穀片加牛奶」，鈣磷比僅0.6：1 4 。

宋明樺解釋，牛奶雖是鈣磷比不錯的食物，但穀片本身鈣磷比較差，使整體組合比例失衡，不及國健署建議的1.3 : 1含量。

小兒專科醫師陳映庄表示，鈣和磷在體內吸收代謝相互制約，只要保持在適當比例，就可以確保鈣質被小腸充分吸收，進一步維持骨骼的生長發育。

陳映庄說，台灣人普遍對補鈣食物仍有錯誤認知，門診常見媽媽因為孩子發育不好，拼命給小孩吃些「轉大人」的食物，如大骨湯、烏骨雞湯和魚肉類。事實上，這些食物鈣質含量不高，鈣和磷含量相差過多，補鈣都補不出成效。

陳映庄表示，想要杜絕缺鈣問題，可以從好的鈣磷比且高鈣的食材替換，並多做戶外運動，增加維生素D合成。

咖啡配三明治竟被列為鈣磷不平衡的危險早餐組合之一。記者陳雨鑫／攝影
咖啡配三明治竟被列為鈣磷不平衡的危險早餐組合之一。記者陳雨鑫／攝影
分享

鈣質奶茶咖啡
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

端午特輯／新東陽新創意 杏福牛三寶粽、松露和牛粽

2019-05-10 04:52

端午特輯／飲料選對了 端午大餐油膩OUT！

2019-05-10 04:47

端午特輯／配粽子剛剛好 頂級咖啡、茶當伴手

2019-05-10 04:42

端午特輯／連假出遊去 防曬、涼感小物不可少

2019-05-10 04:39

端午特輯／名粽+創意禮盒 端午量販好犀利

2019-05-10 04:33

人氣網購千層蛋糕時飴 夏日新品「橙花香丁」這天開訂

2019-05-09 23:19

Jo Malone「紫羅蘭與琥珀精粹」 5月10日微風之夜獨家限量上市

2019-05-09 20:31

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

6月30日前買台壽旅平險 抽RIMOWA行李箱不必等

2019-05-09 20:15

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

林心如回應是否懷二寶表示「讓大家期待落空了」 演繹氣質高腰裙挺夏姿展覽

2019-05-09 20:10

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

就在明天！微風之夜Melody挺伯爵 千萬珠寶台灣首度曝光

2019-05-09 19:35

大陸超模何穗首度訪台挺夏姿 今晚勇闖夜市啟動吃貨模式

2019-05-09 19:34

號稱帛琉唯一最好吃漢堡 餐車沒地址只能沿路找

2019-05-09 19:32

DELVAUX聯名下午茶 圓頂禮帽、藍天白雲變身小茶點

2019-05-09 19:16

包包也要擦唇膏？Lulu Guinness新包款大玩「美唇」遊戲

2019-05-09 19:14

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13

微風之夜明登場！路斯明將與雷神同框 為S.T. Dupont全新形象登場

2019-05-09 18:38

超夯佳興檸檬汁變冰品！小7獨賣「佳興檸檬汁棒棒冰」還原度100％

2019-05-09 18:32

台灣「鐵花窗」融入設計！adidas 忠孝經典門市百坪大店回歸

2019-05-09 18:20

全聯「臺南物產展」市長黃偉哲力推15款必吃！首選愛文芒果乾、奶凍捲

2019-05-09 17:55

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」

2019-05-09 17:38

梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21

動口免動手 北歐風的LUCIA智慧音箱說學逗唱都可以

2019-05-09 17:00

夏季狂脫妝怎麼辦？CHIC CHOC持久粉餅「自然又持久」、洗顏粉升級有柚子香

2019-05-09 16:56

Janet代言嬰兒食品「喜寶」 樂分享育兒小撇步！

2019-05-09 16:43

愛買日韓周53折起！引「平成年號脆果」、孔劉代言「KANU櫻花咖啡」等品，量販獨賣IRIS除蹣神器

2019-05-09 16:31

擁有完美細長腿，瑞莎用「跳芭蕾」練成

2019-05-09 16:30

法國軍靴太空輕量新品登台 《與惡》演員王可元陽光演繹

2019-05-09 15:55

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

超可愛熱氣球手拿包 比名模的鏤空禮服還搶戲

2019-05-09 15:43

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

創業達人／為了爸爸 把「森林」帶回家

2019-05-09 15:09

孫芸芸、林心如都愛 Prada尼龍鉚釘包背出年輕時尚感

2019-05-09 15:07

全球首座3公尺冰雪ELMO 玩具解剖展6月29日台灣首站登場

2019-05-09 14:31

媽媽個性時髦或溫柔知性？母親節送卡地亞都能滿足

2019-05-09 13:14

日本暑假最夯親子旅遊地 沖繩再度奪冠

2019-05-09 12:09
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適

2019-05-10 04:56

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

衣服上沾滿「頭皮屑」太困擾！5妙招去屑必成功

2019-05-09 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top