對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



前些日子上演許多宮廷劇，也見證許多在挑選用人的方面，過於心善、心軟的人，通常無法真正的掌控權力，這樣的例子也說明了，在做事情上，你的心善與心軟，並不能讓人看見你的才能，只會把你當成一個軟弱的文人。

但善良也不是一件壞事情，但要學會分辨及維護自己的立場。尤其對於男生來說，責任心與心軟這兩件事情來看，適當的「狠」反而能夠讓事情更順利、更圓滿的完成。

以下三件事情，認真的看待「狠心」，你的日子就會過得越來越順利。

一、提得起、放得下的感情觀

過去美好的愛情，總在夜深人靜時歷歷在目，但已成為過去，就好好地告別吧！只要記得，珍惜眼前的美好才是最重要的課題，因為只有眼前的人才會與你同舟共濟，圓滿自己的感情人生。

但一昧的去思考過去的情感，其實不只是讓自己的情緒容易陷入膠著，更讓在當下進行中的感情，變得亂無章法，甚至傷害到身旁珍惜你的人。總歸一句，既然緣分已盡，就請你「狠心」地放下彼此，不要藕斷絲連關心對方的生活與狀況，這樣才能真正對得起正在珍惜你的人。

二、對待工作，「狠心」讓自己盡全力往目標前進

工作上有許多突發狀況，有時候總是讓人措手不及。很多事情只要決定了，就勇敢放手去做，因為當你在思考，是否要決定這判斷時，你已經在這些流逝的時間裡，錯失良機了。

但也不是隨便去應付面對問題，而是給自己一個思考及判斷的時間，合理周全把自己的規畫，好好整理一番，也不要用一時的滿腔熱血，去踐踏這樣的機會。

三、讓自己不爽的事「就拒絕」，才是真正不傷情面

在社交生活中，一定會有許多的朋友邀約，吃飯、商談等，但如果你不是一個擅長拒絕別人的那種人，那你可能已被人列為「爛好人」。

對於不合理的事情，或自己並沒有太大意願的事情，就千萬不要答應，既然答應了，也不要草率地去執行，反而落得話柄，讓身旁的人越來越遠離你，所以勇於拒絕，不是一件難事；難的是，當你勉強接受後又心不甘情不願的對待。