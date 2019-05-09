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母親節到了 DIY青仁黑豆茶給媽媽滿滿元氣

2019-05-09 21:39聯合報 記者江良誠╱即時報導

母親節快到了，南基醫院營養師周孟穎說，黑豆的營養和保健價值都是一流，尤其對女性好處特別多，母親節到了可以手做青仁黑豆茶孝敬媽媽，還能送給媽媽滿滿的元氣。

周孟穎說，黑豆又稱為烏豆，除了有優質蛋白質外，許多藥典都明載黑豆可以駐顏、明目、烏髮，使皮膚變白嫩。為什麼黑豆有助美容養顏呢? 黑豆外皮之所以呈現深黑色，主要是表皮富含花青素，另外黑豆也含有豐富的維生素，尤其是維生素E和維生素B群含量甚高，花青素與維生素E是很好的抗氧化劑，能清除體內自由基，抗氧化效果好，具養顏美容，延緩衰老之效。

她推薦的古法手作青仁黑豆茶作法簡單，買回青仁黑豆後清洗去除雜質晾乾，使用無油的鍋具翻炒，目的有如咖啡豆要烘焙，可以降低黑豆含水量，炒至豆皮破裂微微焦即可。

飲用時，將炒過的黑豆放入背中，倒入熱開水，蓋上杯蓋燜泡5分鐘後即可飲用，乾煎後的黑豆可泡兩次黑豆茶，如果想將黑豆也一併吃的話，將泡過的黑豆撈出，放到平底鍋中，再次用小火乾煎後再吃。

唯一要注意的是，雖然黑豆營養豐富，但生黑豆中的胰蛋白酵素抑制劑，會降低蛋白質的吸收與利用；加上血球凝集素會抑制生長，所以宜煮熟後再吃。

黑豆是營養豐富的食品，親手炒製青仁黑豆茶送媽媽表達孝心，還能帶給媽媽滿滿元氣。圖...
黑豆是營養豐富的食品，親手炒製青仁黑豆茶送媽媽表達孝心，還能帶給媽媽滿滿元氣。圖／南基醫院提供
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南基醫院營養師周孟穎建議，母親節可親手炒製青仁黑豆茶送媽媽表達孝心，還能帶給媽媽...
南基醫院營養師周孟穎建議，母親節可親手炒製青仁黑豆茶送媽媽表達孝心，還能帶給媽媽滿滿元氣。圖／南基醫院提供
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