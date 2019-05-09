LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在暫存時空中炸裂的光芒，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020早春秀場景與服裝訴說的故事，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière始終難以忘情未來感、太空世界，在這座航空站的磅礡拱頂之下，構築了像是侏儸紀時期恣意生長的植栽、又有動漫中高譚市的暗黑氣氛，模特兒以光澤耀眼的服裝魚貫走出，打造一場逸出現實空間的奇幻大秀。出席的女星包括凱特布蘭琪、艾瑪史東、鄧紫棋都以帥氣褲裝登場，楊丞琳則是在一片黑色衣衫中以白色氣質女神裝脫穎而出。

整座大秀在荷蘭建築師埃羅．沙里寧（Eero Saarinen）設計的紐約甘迺迪場國際機場環球航空站登場，壯麗的展翅建築形貌彷彿太空船基地，目前正改建為旅館中，Nicolas擷取了這座建物的暫存感，創作不真切存在的迷夢幻象；此外，秀上音樂也是呼應時空夾縫的迷離，電影《肌膚之侵》配樂作曲者麥卡利維（Mica Levi）的〈Death〉曲目、蘇菲（Sophie）所唱的〈Faceshopping〉都鋪陳了強烈的情感，尤其蘇菲在歌曲中陳述流行必然極端古怪，也隱約應和了張力十足的服裝輪廓或光澤，日本電子遊戲作曲家植松伸夫的曲子〈Liberi Fatali〉更引人遁入Nicolas構築的時尚動漫世界，有強烈的光束與剛毅肩線的盔甲，都展現為服裝面料的光澤度和斗篷的剪裁。

而選址環球航空站，也擷取其旅程起點的隱喻，對應品牌核心的旅行精神，航空站是離開與返回的場所，是Nicolas鍾愛的移動、二元對立敘事風格，紐約、巴黎之間的文化激盪亦復如是。精緻印花來自巴黎傳奇建築牆面的浮雕，服裝上具有新鮮感的薄荷綠、淺紫、粉橘、桔梗紫呼應著紐約市中心的霓虹璀璨光芒，美漫蝙蝠俠中的高譚市，也成為本季女裝的靈感，華爾街的制服以違反詩意、暗黑輪廓演繹，在縫線與剪裁中，織進了紐約這座最具電影質感的城市意象。

運動風長褲，既實穿又搶眼，斜裁的洋裝或長版上衣，則帶來纖瘦修長的無機質異星人風采；肩線輪廓向來是Nicolas Ghesquière熱中發揮的標誌設計，本季的斗篷大放異彩，除了閃亮流蘇的垂墜、與平肩上衣搭襯出卡漫人物的俐落感，或是加入宮廷篷袖剪裁、如捲幔般的褶疊設計，都讓斗篷成為當季最耀眼的單品。在配件部分，相較於服裝的炫目戲劇感，鞋款以洗鍊的黑色長短靴為主，包款則以Alma和Egg、Petite Boite Chapeau等手袋做變化。