6月30日前買台壽旅平險 抽RIMOWA行李箱不必等

2019-05-09 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



母親節即將到來，還在猶豫該送什麼給媽媽，來趟專屬媽咪的國外之旅，讓身心靈都放鬆。出發前除了做足準備功課外，也別忘了投保旅平險，讓每趟旅程開心出門，平安回家。

台灣人壽分享，許多民眾常有繆思，以為刷信用卡付團費或全額機票，即享附加旅平險，其實大多數信用卡僅提供「旅遊不便險」及「公共運輸工具期間旅行平安保險」，保障坐飛機到目的地、搭乘大眾運輸工具發生意外和飛機發生延誤、行李遺失等保障。

民眾透過「網路投保」、「平安Call Call卡」投保旅平險，只要憑承保通知（簡訊或Email）至桃園、高雄機場台灣人壽櫃檯，可加價購旅遊不便險。以投保台灣人壽網路旅平險為例，民眾至日本旅遊5天，保費約台幣665元，享台幣700萬元保額，附加意外傷害醫療、海外突發疾病醫療保額70萬。