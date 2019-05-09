日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



美食永遠是讓人關注的話題，SOGO台北店5月13日至6月7日推出美食節，集合台北三館餐廳，以「米食」為主題端出當季最新料理。另外，忠孝館主打「快閃美食」，有來自日本、全台首發的「雞笑炸雞」；還有時尚茶飲「舒油頭」與台中逢甲夜市排隊名店「火焰炙燒KACHI泡芙」首度跨界聯名快閃。

台北SOGO忠孝館快閃美食列車從5月13日起在一樓廣場啟動，日本炸雞連鎖品牌「雞笑」來台快閃，「雞笑」在日本炸雞爭奪賽中獲double最高金賞受賞店，5月13日起至5月28日期間限定帶來日本金賞獎商品「南蠻塔塔雙醬炸雞堡」、「雞笑唐揚炸雞塊」，還有每日限量100份、邪惡美食酥炸「雞笑雞皮煎餅」。

全台首發快閃還有時尚茶飲「舒油頭」與台中逢甲夜市排隊名店「火焰炙燒KACHI泡芙」首度跨界聯名快閃，推出粉紅愛戀雙杯套加上聯名限量快閃泡芙限定粉紅工具箱，吃好拍滿刷一波IG。另有獲法國金桂冠獎肯定的法國香頌餅乾「la trinitaine」。

百貨首發快閃美食還有以領養代替購買的「BONCHu創意茶飲」，招牌超萌法鬥杯活動期間推出公益款飲品；台北東區深夜美食「蘭笑軒元祖和牛肉飯」也將於5月20日至5月28日快閃，獨家帶來「SOGO特仕版和牛滷肉飯」，售價180元，限量100碗，每天中午12點開賣。

夏季清爽米料理推薦，SOGO忠孝館「SALADAY」香料烤茄壽司沙拉，售價180元。「佳佳甜品」台灣限定口味椰香紫米露，售價95元。復興館「成真咖啡」則帶來朝日田園雞肉捲彩虹飯，售價298元。