林心如回應是否懷二寶表示「讓大家期待落空了」 演繹氣質高腰裙挺夏姿展覽

2019-05-09 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏姿．陳（SHIATZY CHEN）為慶祝品牌邁入41周年，特地舉辦「針間絮語」特展，將品牌服裝面料作為展場布置，呈現獨有的工藝，品牌好友林心如特地向劇組告假，從馬來西亞飛回台灣力挺設計總監王陳彩霞，王太笑著表示，「心如很疼我，一路走來都很支持我，她也很適合中國風，可以穿出夏姿古典美女的氣質。」

林心如特別推薦設計師手稿區，除了有看到初稿的感動，也是服裝與藝術的結合，對於近期一張照片引發懷了二寶之說，林心如無奈表示那時正在拍廣告，可能因為角度關係出現小腹微凸的樣子，笑說以後任何時候都要注意，讓大家的期待落空了；對於先生霍建華近期被說福態，她幫忙緩頰說那是變壯而已。母親節快到了，她收到女兒的兩朵康乃馨，聽到女兒說母親節快樂，相當開心，這是她生小孩後第一次離家拍戲，每天照三餐、睡前和女兒視訊，「幾天前有人送我母親節蛋糕，她硬要唱生日快樂歌，然後還要拿一個香氛蠟燭在旁邊讓她過過生日吹蠟燭的癮。」

夏姿於5月10日、11日在展覽現場邀請繡娘現場示範刺繡工藝，林心如表示求學時勞作課、家政課她也都有乖乖交作業，那現在會幫先生縫釦子嗎？她笑說，「他都穿T恤，沒有釦子，不用縫。」大陸超模何穗也為「針間絮語」首度訪台，啟動吃貨模式，表示她非常期待夜市小吃，之前曾在巴黎走過夏姿的秀，她提到身上的黑色刺繡看似柔美，但有巴洛克立領、腰封的設計，巧妙的中西結合，既有東方風情又顯得洋氣，是她最喜愛的夏姿特色。

這場展覽以服裝材質作為牆面設計，黑色面料上的小石礫點綴，象徵服裝靈感中的苗寨風情，是以當地房屋沿山壁而建的意象打造，繡線也是場布的的素材，用以表現夏姿獨門工藝；設計總監王陳彩霞將她對服裝和家人的情感，首次以裝置藝術的方式呈現，則坐落在入口處，「背兒帶」區域則是闡述苗族文化中家族傳承的意念，也讓林心如想到小時候奶奶帶她時所用的背巾。