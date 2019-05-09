號稱帛琉唯一最好吃漢堡 餐車沒地址只能沿路找

2019-05-09 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



有「上帝水族箱」之稱的帛琉，除了當地美景不能錯過，當地美食也相當值得品嘗。由於帛琉本地的物資較為缺乏，有8到9成的物資倚賴進口，因此，在這裡吃到的美食便顯得特別珍貴。而在帛琉最夯的美食，就是Bem Ermii現烤美式漢堡，可說是去當地就一定要品嘗的菜肴。

Bem Ermii現烤美式漢堡以現烤的漢堡麵包及牛排肉為主，用最道地的美式作法製作，不只肉片相當大塊，而且裡頭的生菜份量也相當多，再搭配特製醬汁，一口咬下相當Juicy，說是當地最美味的美食也不為過。除了牛肉漢堡外，也同時販售雞肉口味漢堡可選擇。

Bem Ermii現烤美式漢堡價格不一，大致上落在5美金左右，換算下來約150元台幣。也許有些民眾會認為花150元台幣只吃到一份漢堡，價格似乎有些高昂。不過，若轉念思考，在物資相當缺乏，一切靠進口的帛琉，能夠吃到這樣新鮮現做的餐點實屬不易，對價格也會稍微寬容些。