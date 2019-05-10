親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

人類真難懂！《我是貓》喵皇陛下不吐不快的觀察記錄

2019-05-10 11:50聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/Unsplash 提供
圖/Unsplash 提供
分享

無論你是狗派還是貓派，是否養過貓，閱讀《我是貓》這本書一定會你非常有感觸，特別是身為專業貓奴、鏟屎官的朋友讀起來一定很有畫面。

夏目漱石是日本近代諷刺文學經典作家，本書以貓的視角描寫觀察劇中人類各種奇妙的模樣，輕快、詼諧又帶一點慵懶口吻，完整體現「貓族」的機伶活潑，又富強烈的揭露與批判性，反諷手法爐火純青，即使歷時百年，仍深受讀者喜愛，不知不覺為書中幽默的喵言喵語會心一笑。 ──設計小貼士

圖/Unsplash 提供
圖/Unsplash 提供
分享

從人類眼中看來，也許以為我們貓族一年到頭都是同一副表情，不分春夏秋冬都是同一身穿著，過著最單純、最平靜、最儉樸的日子，其實即使是一隻貓，也能感受到夏暑冬寒。我偶爾也想洗個澡，麻煩的是這一身毛裘浸濕了要晾乾，可不是那麼容易的事，只好忍受一身的汗臭味活到現在，連一次都不曾跨進公共澡堂的大門。有時候我也想拿把團扇來搧一搧，問題是我沒辦法握住扇柄，只得作罷。一想到這些事，不禁覺得人類實在過得太奢侈了。可以生吃的食物，他們偏要拿去熬煮煎烤、浸在醋裡醃在味噌裡，就喜歡這樣費功夫才開心。人類穿戴的衣物也是一樣。對於身上沒有長滿毛髮的人類來說，要求他們像貓這樣一年四季穿著同一件衣裳，也許有點為難，但是他們為什麼非得把那些亂七八糟的玩意套在皮膚上過日子呢？就從他們必須勞煩羊的幫忙、蒙受蠶的照料，以及得到棉花田的恩惠來看，我幾乎可以斷定這種奢侈的作風正是人類無能的結果。

圖/Unsplash 提供
圖/Unsplash 提供
分享

衣食方面姑且不細究了，可是就連那些與生存毫無直接利害關係的事情，人類還是依樣畫葫蘆，這我就想不透了。就拿頭髮來說吧，這東西長在頭頂上，不去管它最方便，對本人的好處也最大；可是人類偏要多此一舉，絞盡腦汁變出各種花樣來，並且得意得很。有一種髮型人類稱作是光頭，這種髮型在任何時候看起來都只是一塊泛青的頭皮。頂著光頭的人，天一熱就得在頭上撐起傘來，天一冷就得往腦袋紮上頭巾，既然要這樣大費周章，又何必頂著那顆青瓜皮出門？真是莫名其妙。人類還有另一種相反的舉動，就是會拿著一個狀似鋸子、喚作梳子的的無聊工具，開開心心地把頭髮從中間劃分成左右兩邊。不做中分的時候，就會用三比七的比例，以人為的方式把頭蓋骨上的毛髮區分成兩塊。有人還會將這條分線往後穿過髮旋，一路劃到後腦杓，簡直像一枚偽造的芭蕉葉。還有人會把頭頂剃平，左右兩側頭髮剪齊成為直線，活像把一個方框扣到一顆圓頭上似的，我只看過由花匠修剪過的杉木籬芭呈現這幅模樣。除此之外，我聽說還有所謂的五分頭、三分頭，甚至一分頭的髮型。照這麼下去，說不定以後會流行往腦袋裡面剃進去的負一分頭、負三分頭等等更新奇的髮型呢！總而言之，我真不懂人類在頭髮上這樣嘔心瀝血，究竟有什麼好處。不說別的，單是身上明明長著四隻腳，卻只用兩隻腳走路，這就是一種浪費。用四隻腳走路輕鬆得很，然而人類總是只邁動其中兩隻腳，另外兩隻則像用來贈禮的鱈魚乾似的懸空擺盪，實在愚蠢。

圖/Unsplash 提供
圖/Unsplash 提供
分享

由此可見，人類比貓更加閒得發慌，才想出這些主意來尋樂子。

奇怪的是，這些閒人卻又逢人便吹噓自己有多麼忙碌，而且從他們的氣色看來，也確實忙得臉色慘白。看著他們為瑣事操心的模樣，我確實擔憂人類該不會忙得累倒了吧。某些人看到我，常嚷嚷著：真羨慕像你這樣無憂無慮的呀！喜歡無憂無慮的話，儘管悉聽尊便，沒人要求你必須這樣汲汲營營吧。自找麻煩結果窮於應付，然後才抱怨痛苦難受，這就和自己升起了熊熊烈火，卻又喊著好燙好燙一樣。假如貓族也走到了發明出二十種髮型的那一天，我們就不可能這樣逍遙自在了。人類如果想要活得逍遙自在，就得像我這樣，即使在夏季也天天都穿同一件毛裘當做修行。……話說回來，我的確有點熱。

毛裘實在太熱啦！

熱成這樣，連我最擅長的午覺也睡不成了。我好長一段時間沒有觀察人類了，不知道有什麼新鮮事。今天打算再去欣賞欣賞人類異想天開的丟臉模樣，不巧我的主人也和貓一樣貪睡。他睡午覺的時間不比我少，尤其自從放暑假以後，他簡直沒做過半樁像樣的事，所以根本沒有觀察的價值。如果這時候迷亭先生能出現，主人那受到胃病影響的敏感皮膚就會呈現輕微的過敏反應，暫時離貓遠遠的，不過我還是期盼迷亭先生能來作客。就在這時，不知道什麼人在淋浴間裡嘩啦啦地澆水，而且傳過來的不單是澆水的聲音，還不時夾雜幾句家裡的每個角落都能聽得一清二楚的讚嘆聲：「欸，很好！」、「真舒服啊！」、「再來一瓢！」來到主人家竟敢這樣不客氣地大聲叫嚷的人沒有第二個，鐵定是迷亭先生。

他總算來了，這下子就能打發掉今日的下半天了。

只見迷亭先生一邊抹汗，一邊將手臂穿回衣袖裡，老樣子大搖大擺地走進客廳。「嫂夫人，苦沙彌兄在忙什麼？」他大嗓門喊著，隨手把帽子往榻席一扔。太太在隔壁餐室裡，伏在針線盒旁睡得正香，驟然傳來了幾乎震破耳膜的嘰哩瓜啦的叫嚷，頓時把她嚇醒，她只得勉強睜開惺忪的睡眼來到客廳接待。這時，穿著上等麻料夏衫的迷亭先生已端坐廳中，手裡的扇子搖個不停。

分享

書名：《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》

作者：夏目漱石

出版社：讀書共和國／大牌出版

出版日期：2018年08月08日

分享

本文摘自讀書共和國／大牌出版之《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》，由讀書吧電子書提供。

未經授權，請勿轉載。

看更多《我是貓：夏目漱石一舉躋身國民大作家的成名代表作(二版)》電子書內容。

髮型電子書花田
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

金庸武俠全球首度大型特展 網路預售票今開賣

2019-05-10 11:51

漢來海港台中店變狂了！舒芙蕾鬆餅、珍奶搬上桌

2019-05-10 10:40

網紅Chiara Ferragni成就解鎖 FENDI幫她拍影片慶生

2019-05-10 12:26

影／與海拚搏11小時 水上摩托車隊成功騎進石垣島

2019-05-10 12:11

韓美妝60支新色唇膏 佛心價只要專櫃唇膏三分之一

2019-05-10 11:54

只限3天跟台北這間店 sharetea香緹系列買一送一

2019-05-10 10:56

無患子曾是老阿嬤回憶 今變身熱門洗潔用品

2019-05-10 10:22

遠東全家福宜蘭羅東農會outlet 展售萬件超值優惠商品

2019-05-10 09:39

端午特輯／新東陽新創意 杏福牛三寶粽、松露和牛粽

2019-05-10 04:52

端午特輯／飲料選對了 端午大餐油膩OUT！

2019-05-10 04:47

端午特輯／配粽子剛剛好 頂級咖啡、茶當伴手

2019-05-10 04:42

端午特輯／連假出遊去 防曬、涼感小物不可少

2019-05-10 04:39

端午特輯／名粽+創意禮盒 端午量販好犀利

2019-05-10 04:33

人氣網購千層蛋糕時飴 夏日新品「橙花香丁」這天開訂

2019-05-09 23:19

Jo Malone「紫羅蘭與琥珀精粹」 5月10日微風之夜獨家限量上市

2019-05-09 20:31

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

6月30日前買台壽旅平險 抽RIMOWA行李箱不必等

2019-05-09 20:15

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

林心如回應是否懷二寶表示「讓大家期待落空了」 演繹氣質高腰裙挺夏姿展覽

2019-05-09 20:10

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

就在明天！微風之夜Melody挺伯爵 千萬珠寶台灣首度曝光

2019-05-09 19:35

大陸超模何穗首度訪台挺夏姿 今晚勇闖夜市啟動吃貨模式

2019-05-09 19:34

號稱帛琉唯一最好吃漢堡 餐車沒地址只能沿路找

2019-05-09 19:32

DELVAUX聯名下午茶 圓頂禮帽、藍天白雲變身小茶點

2019-05-09 19:16

包包也要擦唇膏？Lulu Guinness新包款大玩「美唇」遊戲

2019-05-09 19:14

起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13

微風之夜明登場！路斯明將與雷神同框 為S.T. Dupont全新形象登場

2019-05-09 18:38

超夯佳興檸檬汁變冰品！小7獨賣「佳興檸檬汁棒棒冰」還原度100％

2019-05-09 18:32

台灣「鐵花窗」融入設計！adidas 忠孝經典門市百坪大店回歸

2019-05-09 18:20

全聯「臺南物產展」市長黃偉哲力推15款必吃！首選愛文芒果乾、奶凍捲

2019-05-09 17:55

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」

2019-05-09 17:38

梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21

動口免動手 北歐風的LUCIA智慧音箱說學逗唱都可以

2019-05-09 17:00

夏季狂脫妝怎麼辦？CHIC CHOC持久粉餅「自然又持久」、洗顏粉升級有柚子香

2019-05-09 16:56

Janet代言嬰兒食品「喜寶」 樂分享育兒小撇步！

2019-05-09 16:43

愛買日韓周53折起！引「平成年號脆果」、孔劉代言「KANU櫻花咖啡」等品，量販獨賣IRIS除蹣神器

2019-05-09 16:31

擁有完美細長腿，瑞莎用「跳芭蕾」練成

2019-05-09 16:30

法國軍靴太空輕量新品登台 《與惡》演員王可元陽光演繹

2019-05-09 15:55
看更多

熱門文章

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

今各地有短暫雨 北台灣回暖舒適、午後鋒面漸離

2019-05-10 04:56

「IKEA新店店」搶先看！北台灣首間IKEA cafe 餐廳還能吃鐵板現煎牛排

2019-05-09 17:41

開出3注頭獎17投注站 台彩發現幸運兒都做了這件事

2019-05-09 20:49

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

鈣質不足！三明治配咖啡 營養師列危險早餐組合

2019-05-10 07:56

醫材重消事件醫事司改口 將制定重消指引

2019-05-09 20:22

台鐵新票務系統「很掉漆」 逃票嚴重

2019-05-10 00:27

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

好期待！IKEA新店店要開幕 四大亮點看這裡

2019-05-09 19:41

限量15萬瓶的「BTS防彈少年團咖啡」來了！小7獨家開賣 團員美男肖像帥翻

2019-05-09 15:48

二手醫材黑幕大清查 衛福部：違法就開罰

2019-05-10 00:04

對人太心軟＝讓自己受傷 學會「狠心」對待生活3件事人生才幸福

2019-05-09 21:59

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

每日星座運勢／獅子信息掌握很重要 勤勞有助進帳

2019-05-10 00:00

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

LV航站情緣2020早春大秀 凱特布蘭琪帥慘、楊丞琳白色女神裝殺出重圍

2019-05-09 20:25

一次性耗材重複用 衛福部改口訂規範 挨批放水太凶

2019-05-10 00:16

買了醫療險還是不夠支應重病？ 民間籲跨部會因應

2019-05-09 20:20

【女性心聲】諶淑婷／沒有小孩、平行時空裡的那個我，現在過得好嗎？

2019-05-10 06:00

麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01

中年男子這樣買 一人獨得3注今彩頭獎、獨享2400萬元

2019-05-09 21:43

【夫妻之間】夏客／橋

2019-05-10 06:00

病人蒙鼓裡：全身麻醉 不知醫師用什麼？

2019-05-10 00:23

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

日本「雞笑炸雞」、東區深夜美食「蘭笑軒」都來了 SOGO發動美食快閃戰

2019-05-09 20:12

醫師揭實情：器械關節、凹槽難徹底消毒…

2019-05-10 00:28

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

【我愛一個人煮-63】太陽臉／媽媽的菜

2019-05-10 06:00

小孟塔羅：我要增加哪種特質才能成功？

2019-05-10 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top