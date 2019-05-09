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DELVAUX聯名下午茶 圓頂禮帽、藍天白雲變身小茶點

2019-05-09 19:16聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

比利時的老字號皮具世家DELVAUX，在台灣首次以René Margritte馬格利特系列與BELLAVITA café聯名推出下午茶，採用傳統皇家三層架，由下而上、鹹到甜的吃法，在層層滋味中，享受以圓頂禮帽、藍天白雲等，在馬格利特畫作中常見的經典元素創作成精美茶點。

DELVAUX跨越將近兩百年的歷史與淬鍊，此次透過推出充滿魅力與趣味的新系列，向比利時國寶級藝術家René Margritte致敬。René Margritte被譽為繪畫哲學家及超現實主義大師，馬格利特的畫作風格充滿哲學的興味，總是透露著一股難以言喻的詩意；其著名經典畫作《人子》陰鬱的海水、灰濛濛的天空、穿大衣戴禮帽的男人及遮住男人面孔的綠色蘋果，使畫面籠罩著神秘的氣息，而圓頂禮帽、煙斗、藍天白雲更是馬格利特畫作中常見的元素。

配合DELVAUX René Margritte馬格利特系列特展，BELLAVITA Café將推出聯名下午茶組，5/16(四)至6/9(日)特展期間於中庭限量販售。最底層以高級食材製作的鹹食揭開序幕，龍蝦沙拉三明治、蕃紅花淡菜墨魚脆片、比利時孢子甘藍香菇烤乳酪麵包，表現海鮮的奢華層次；第二層以傳統比利時鬆餅、鴿子餅乾，帶來最純粹的味覺感受；最上層以充滿甜蜜滋味及視覺享受做為收尾，將DELVAUX品牌亮點René Margritte馬格利特系列的經典元素融入當中，有開心果慕斯「綠蘋果」、以義大利貝爾佩斯乳酪及糖漬鳳梨內餡的「天藍色雲朵」，René Margritte馬格利特系列當中最為經典的「黑色禮帽」則是選用巧克力椰子脆片酥製作，搭配「黑色幻想雨傘」、「覆盆莓馬卡龍」，展現大師級畫作的精隨。

「DELVAUX x BELLAVITA café限定雙人下午茶組」

餐點價格：1680+10%

預約專線：02-8729-2766

販售期間：5/16(四)-6/9(日) 12:00 – 18:00

注意事項：下午茶套餐每日數量有限，需提前兩天預訂

DELVAUX René Margritte馬格利特系列與BELLAVITA C...
DELVAUX René Margritte馬格利特系列與BELLAVITA Café推出限定午茶組。圖／DELVAUX提供
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圓頂禮帽、藍天白雲為馬格利特畫作中常見的經典元素。圖／DELVAUX提供
圓頂禮帽、藍天白雲為馬格利特畫作中常見的經典元素。圖／DELVAUX提供
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馬格利特畫作中常見的經典元素創作成精美茶點。記者張芳瑜／攝影
馬格利特畫作中常見的經典元素創作成精美茶點。記者張芳瑜／攝影
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聯名限定雙人下午茶組，售價1680+10%。記者張芳瑜／攝影
聯名限定雙人下午茶組，售價1680+10%。記者張芳瑜／攝影
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比利時下午茶義大利
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