起司從披薩冒出來像火山！邪惡美味藏身石牌「QNight餐酒館」

2019-05-09 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



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在地人帶逛歲月靜好的北投、天母，網友推薦一家藏身石牌捷運站附近的「QNight餐酒館」，IG吃貨們分享了一款超邪惡「火山披薩」，搭配炸物、調酒小酌，美好夜晚就此展開啦！ 披薩沾起司瀑布組成超邪惡美食。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

招牌「火山披薩」起司醬香濃、披薩餅皮薄脆有嚼勁，照片拍起來相當壯觀，打卡必拍。IG網友分享心得：「番茄羅勒香氣足」、「起司邪惡程度破表」、「適合多人來好點菜」、「瑪格麗特火山披薩很可以」、「歐巴炸雞吃起來很滿足」、「調酒非常用心」。 地下室可以提供包場適合求婚和慶生。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 招牌火山披薩有起司瀑布冒出來。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 附近住戶想聊天聚餐，不用大老遠衝市中心。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「QNight餐酒館」空間設計別有洞天，一樓餐廳走簡潔的工業風，吸引不少年輕朋友前來輕鬆聚會，品嘗美食。B1的包廂區有投影設備、沙發，可以提供包場，適合較多人慶生和舉辦求婚派對，舒適的空間獲得不少網友推薦。這個地點很適合附近的住戶、上班族聚餐，不用大老遠衝到市中心啦。 佈置走年輕人喜愛的工業簡潔風。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook QNight餐酒館環境清雅。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 招牌火山披薩有起司瀑布冒出來。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

來「QNight餐酒館」建議事先先訂位，由於火山披薩製作需要較長時間，可以先預訂口味節省時間，如需活動包場服務，請先洽店家臉書查詢。 店內各式餐點獲得IG網友好評。圖／QNight餐酒館 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

哪裡吃

北投區石牌路二段99巷5號1樓

營業時間：下午5:00-上午2:00

價位：一般低消200/人、地下室低消400/人（5人以上可預訂）、地下室包全場8800（3小時）可以抵消費

訊息如有更動以店家現場實際公佈為準

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