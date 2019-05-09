微風之夜明登場！路斯明將與雷神同框 為S.T. Dupont全新形象登場

2019-05-09 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019年的微風之夜「亞洲瘋狂購物之夜」將於明（5月10日）晚登場，全新概念店才剛剛在微風開幕的S.T. Dupont，除了邀請暖心男神路斯明擔任一日店長，在現場為品牌造勢，更特別遠從法國引進一批2019高級訂製系列於微風之夜展出，包括現正如火如荼上映的漫威英雄電影雷神索爾造型的高級訂製筆具、具歷史意義的國際地標巴黎凱旋門高級訂製打火機、中國萬里長城高級訂製筆具與打火機等。而針對女性消費者，除了有與珠寶大師Luis Alberto, L’Aquart and Maison合作的蝴蝶珠寶套組，包括胸針、耳環、筆可當作桌上擺飾也能配戴，更有白水晶精雕盛雪花圖案的四季彩蛋高級訂製系列冬季彩蛋打火機、以及以巴西紫水晶作為筆身、並從烏拉圭完整的紫晶洞切割成筆架高級筆具，不但是洋溢浪漫風情的夢幻逸品，也是傳統上具有正面桃花能量的吉祥擺件。