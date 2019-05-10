金庸武俠全球首度大型特展 網路預售票今開賣

2019-05-10 11:51 聯合新聞網 udn售票網



圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

以全新觀點解構金庸Ｘ武俠Ｘ江湖

正宗金庸授權，全球首度大型特展【金庸武俠—華山論劍】，即將在6月26日正式於華山1914文創園區強勢登場！萬眾矚目的現代版華山論劍，將展出從未出版過的金庸刪修珍貴稿件，打造終南山活死人墓，和北丐洪七公「降龍十八掌」的絕世武功，展場更結合互動科技，傳授武林絕學「蛤蟆功」給入場的俠客/俠女；想成為新一代武林高手？就得把握預售良機，今天中午12點，準時在udn售票網搶購最優惠的網路預售票。

首次曝光「九陽真經」來歷刪減稿件。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

【金庸武俠—華山論劍】特展，特別聚焦在「天下五絕武功奧秘」、「未出版過的金庸刪修稿件」、「武林絕學互動體驗」和「解謎挑戰」，更有活死人墓、桃花島場景呈現；讓粉絲真實進入金庸筆下的武俠世界，以多元的體驗方式，深刻探索一代武俠宗師所打造的不朽江湖！

經典場景《神鵰俠侶》古墓(3D示意圖，僅供參考)。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

經典場景《射鵰英雄傳》桃花島(3D示意圖，僅供參考)。圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

談到金庸武俠，絕對少不了各式各樣的天下奇毒，主辦方遠流出版公司與聯合數位文創，獨具巧思在展覽現場開設「天下第一毒茶館」，邀請諸位俠客/俠女一同品嚐「情花之毒」，體會《神鵰俠侶》刻骨銘心的傳世愛戀。※展覽詳情請至Facebook搜尋「金庸武俠—華山論劍」或瘋活動官網。

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【金庸武俠—華山論劍】特展資訊

展覽時間：2019.6.26-2019.9.15

展覽地點：華山1914文創園區中七館

粉絲專頁： 金庸武俠－華山論劍

售票資訊： udn售票網

主辦單位：遠流出版公司、聯合數位文創

客服專線：(02)7721-6955#2（每日 10:00-18:00）

票價訊息：預售票170元；全票250元

開放時間：10：00~18：00(17：30停止售票入場)

大宗購票另有優惠可電洽(02)7721-6955#1。