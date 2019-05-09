全聯「臺南物產展」市長黃偉哲力推15款必吃！首選愛文芒果乾、奶凍捲

2019-05-09 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



全聯福利中心積極推廣臺灣在地好物，2019年計畫以「一地一好物」的概念，推薦各地農產與名物。繼高雄物產展之後前進臺南，網羅生鮮、乾貨等15款商品，並由玉井芒果、虱目魚打頭陣，臺南市市長黃偉哲、臺南市農業局局長李朝塘與全聯執行長謝健南，今日同框嘗虱目魚丸湯及美食，大讚臺南在地好物。

臺南市長黃偉哲提到，臺南府城是美食觀光之都，擁有自海岸到平地、山區的豐富地形，因此生產豐饒物產。全聯執行長謝健南表示，臺南身為全聯農漁產品前2大供應地，整年度採購金額達5億，其中水產約占3億以虱目魚、白蝦、文蛤為大宗；蔬果約2億，以芒果、文旦為主；此次物產展精選來自臺南學甲、東山、玉井、將軍、七股、關廟等地的物產，預計售出超過800噸的生鮮蔬果，預計可創下超過4000萬元的業績。

全聯5/10~6/13於全省門市推出臺南物產展，以蔬菜、水果、魚肉、加工品4大類為主，共推出包括愛文芒果、關廟鳳梨、紅蘿蔔、生態養殖的草魚切片、臺南學甲無刺虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚柳、維義漁權會虱目魚丸、關廟沙拉筍、冰心捲蛋糕香緹桂圓、芒果奶凍捲、三協成食鮮然芒果乾、鳳梨乾、柳營鮮乳、臺南關廟意麵，共15款的商品供選購。

其中，特別推薦夏日最不能錯過的芒果之鄉玉井「愛文芒果」，不論是直接吃或作成芒果冰沙都很消暑，至於甜點控則不能錯過選用愛文芒果製作的「芒果奶凍捲」，香醇的奶凍遇上鮮甜的芒果，雙重享受，另外，還有由新鮮愛文芒果古法低溫烘焙48小時製成，無添加任何糖，100%原味呈現的「愛文芒果乾」。