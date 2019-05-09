半顆浮誇系哈密瓜聖代 貓奴開的私宅甜點店「草DORO」
在地人的口袋名單、日式甜點店「草DORO」，是以抹茶為專賣主題的私宅餐廳。鄰近高美館附近，交通算是相當方便，雖然店家相當低調，但透過美食部落客口耳相傳，社群人氣一直很高，每日抹茶甜點限量提供，賣完就提早收工！
來過「草DORO」的網友分享，店家會不定期變化和研發季節菜單，推出新款式讓食客驚喜。近期最吸睛的甜點莫過於「密瓜聖代」了，多汁香甜的哈密瓜豪邁直接上半顆，放上抹茶冰淇淋、餅乾、配料，好吃又好拍、精緻盛裝的抹茶聖代也很受歡迎。想吃點鹹的，店內招牌麵點「六色抹茶櫻花蝦咖哩意麵」、「麻辣小貝柱抹茶麵」，光是配色就看了就讓人舒心，用料也很實在。IG網友評論「抹茶滋味濃郁」、「抹茶控的天堂」、「來這心情莫名放鬆」。
如果不說這是甜點店，還以為是來到哪間風雅民宿，「草DORO」也是貓奴開的甜點店，看店貓自在斜躺、胖胖又慵懶的模樣，很讓人放鬆。找一個下午，來享受抹茶甜點、麵點、看看貓，放慢腳步，整個人都會被療癒了。要特別注意的是，要前往「草DORO」，請先上店家臉書查詢今日營業時間與注意事項。假日因為內用座位不多，建議先透過臉書私訊詢問預約，避免撲空。
哪裡吃
高雄市鼓山區龍水路209號
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