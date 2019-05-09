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梅酒迷不用出國就可補貨了 「天滿天神梅酒祭」百款日本各地特色梅酒、果實酒

2019-05-09 17:21聯合報 記者江佩君╱即時報導

梅酒迷現在不用出國也可補貨了，「天滿天神梅酒祭2019」由大阪移師台北，今年已來到第四屆。橫跨東北至九州，超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒，5月11日、5月12日在華山1914文化創意產業園區推出。此外，5月11日同時於小器食堂微風南山店打造專屬女子們的「果實酒派對」。

小器食堂微風南山atre店5月11日舉辦的「果實酒派對」，邀請到河內酒造、八木酒造、北島酒造、寒紅梅酒造、浪乃音酒造等五間酒造社長，遠從日本前來與各位分享職人製酒精神，並於小器食堂舉辦「果實酒女子餐酒會」，還可搭配小器食堂特製料理、下酒小點。

小器食堂出張所，也將帶來龍田揚炸雞、有機米飯糰、豬肉味噌湯等日式美味，並限量販售日式和菓子的夏季代表、滑順Q彈的水信玄餅。並推出由台灣新銳插畫家Fei合作設計「梅花杯」套票組合，限量優惠價499元（原價679元）。

「天滿天神梅酒祭2019」

日期：2019年5月11日（六）、5月12日（日）

時間：12:00～19:00

地點：華山1914文化創意產業園區中4A

「果實酒女子餐酒會」

時間：2019年5月11日（六）15:00～17:00

地點：小器食堂微風南山atre店

內容：五杯梅酒/果實酒、五道搭酒小點、小器梅花杯一只

參加費用：980元（小器正式會員價880元）

報名網址：https://forms.gle/KQsV2HAnDEY2oTAMA

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「天滿天神梅酒祭2019」。圖／小器提供
「天滿天神梅酒祭2019」。圖／小器提供
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由台灣新銳插畫家Fei合作設計「梅花杯」套票組合，限量優惠價499元（原價679...
由台灣新銳插畫家Fei合作設計「梅花杯」套票組合，限量優惠價499元（原價679元）。圖／小器提供
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「天滿天神梅酒祭2019」有超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒。圖／小器...
「天滿天神梅酒祭2019」有超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒。圖／小器提供
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「天滿天神梅酒祭2019」有超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒。圖／小器...
「天滿天神梅酒祭2019」有超過百款來自日本各地獨具特色的梅酒、果實酒。圖／小器提供
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小器食堂出張所，限量販售日式和菓子的夏季代表—水信玄餅。圖／小器提供
小器食堂出張所，限量販售日式和菓子的夏季代表—水信玄餅。圖／小器提供
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微風南山梅花
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