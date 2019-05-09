動口免動手 北歐風的LUCIA智慧音箱說學逗唱都可以

2019-05-09 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在台灣可以使用的智慧音箱越來越多，除了考量中文在地化語音操控的便利性，外型設計也是許多消費者在挑選時特別在意的重點。由iF設計獎大師級團隊精緻打造的LUCIA智慧音箱，以彎月美型設計、搭配情境呼吸燈效果，讓科技品更完美融入居家生活。

LUCIA跳脫傳統方正或圓筒型音箱外觀，以北歐風格簡約流線線條搭配織布外觀，除了智慧功能，更結合600萬種色彩變化情境燈設計，可依照不同時間、心情調整光線色彩。內建中華電信i寶貝智慧聲控服務，只需輕喚一聲「Hey! LUCIA」或「i寶貝」，就能立即啟動各項智慧生活服務，包括問天氣、查交通、詢路況，可隨時查看行事曆、設鬧鐘、掌握即時新聞及廣播，還能隨時聲控點歌，超豐富的KKBOX歌曲庫隨時點唱；爸爸媽媽還可以喚醒「童書夢工場」或聲控啟動MOD，輕鬆看電視、聽故事。另外，LUCIA還具有座充功能，回家插上手機充電的同時，還可在螢幕上呈現各種語音互動資訊。