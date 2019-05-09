夏季狂脫妝怎麼辦？CHIC CHOC持久粉餅「自然又持久」、洗顏粉升級有柚子香

2019-05-09 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



雖然最近氣溫多變化，但夏天的確快來了，對女孩來說，夏天是旅行的季節，也是流汗脫妝最嚴重的時候，讓超多女孩超困擾啦！但沒關係，CHIC CHOC全新夏季系列上市，有旅遊好攜帶的酵素粉全新升級，還有能超持久的粉餅新色、能夠溶化於唇部的玩色蜜口紅，強調持久潤澤。

女孩上妝要服貼，還要能透出完美無瑕肌膚，CHIC CHOC新推出「桜の美姬 持久粉餅N」 全新3色，即使再熱的天氣，也能有自然透明膚感，修飾毛孔與膚色，內含柚子果皮的萃取精華，保濕持久，以及SPF25 PA++阻擋肌膚被紫外線傷害，山茶花籽萃取精華增加服貼度。

要一直補脣膏也是麻煩，CHIC CHOC新推玩色蜜口紅（持久潤采）系列，有著如糖霜般的質地，擦上即溶於唇部溫度，貼合雙唇般滑柔，針對台灣消費者推出最強4色，包括暖色調、粉紅色、磚紅杜鵑花與玫瑰，絕對可以包色。

另外CHIC CHOC 3 in 1透光眼采筆，包辦眼線液、眼線筆與眼影，同樣好上色不脫妝，共有4種新色。能夠展現好膚色的透光雙色頰采，內含有真球體粒子，用不同顆粒大小的球體光珠粒子，讓肌膚的妝感更服貼。