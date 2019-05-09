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夏季狂脫妝怎麼辦？CHIC CHOC持久粉餅「自然又持久」、洗顏粉升級有柚子香

2019-05-09 16:56聯合報 記者劉小川╱即時報導

雖然最近氣溫多變化，但夏天的確快來了，對女孩來說，夏天是旅行的季節，也是流汗脫妝最嚴重的時候，讓超多女孩超困擾啦！但沒關係，CHIC CHOC全新夏季系列上市，有旅遊好攜帶的酵素粉全新升級，還有能超持久的粉餅新色、能夠溶化於唇部的玩色蜜口紅，強調持久潤澤。

女孩上妝要服貼，還要能透出完美無瑕肌膚，CHIC CHOC新推出「桜の美姬 持久粉餅N」 全新3色，即使再熱的天氣，也能有自然透明膚感，修飾毛孔與膚色，內含柚子果皮的萃取精華，保濕持久，以及SPF25 PA++阻擋肌膚被紫外線傷害，山茶花籽萃取精華增加服貼度。

要一直補脣膏也是麻煩，CHIC CHOC新推玩色蜜口紅（持久潤采）系列，有著如糖霜般的質地，擦上即溶於唇部溫度，貼合雙唇般滑柔，針對台灣消費者推出最強4色，包括暖色調、粉紅色、磚紅杜鵑花與玫瑰，絕對可以包色。

另外CHIC CHOC 3 in 1透光眼采筆，包辦眼線液、眼線筆與眼影，同樣好上色不脫妝，共有4種新色。能夠展現好膚色的透光雙色頰采，內含有真球體粒子，用不同顆粒大小的球體光珠粒子，讓肌膚的妝感更服貼。

而出去玩，清潔最重要，CHIC CHOC淨顏酵素粉N全新升級，攜帶方便，新的多孔質洗顏酵素提升泡沫力，特別使用蛋白水解酵素與橄欖油，再搭配葡萄柚精油、甜橙精油的配方，溫和洗淨肌膚，還有清新淡雅香氣，聞起來也很療癒。

CHIC CHOC 3 in 1透光眼采筆試色。記者劉小川／攝影
CHIC CHOC 3 in 1透光眼采筆試色。記者劉小川／攝影
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CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RD01(持久潤采) 1.6g、650元 。圖／C...
CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RD01(持久潤采) 1.6g、650元 。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RS01(持久潤采) 1.6g、650元。圖／CH...
CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RS01(持久潤采) 1.6g、650元。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC玩色蜜口紅全4色試色。記者劉小川／攝影
CHIC CHOC玩色蜜口紅全4色試色。記者劉小川／攝影
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CHIC CHOC 3 in 1透光眼采筆、600元。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC淨顏酵素粉 N 1.0g，14入360元、30入680元。圖／...
CHIC CHOC淨顏酵素粉 N 1.0g，14入360元、30入680元。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RD02(持久潤采) 1.6g、650元。圖／CH...
CHIC CHOC玩色蜜口紅＃RD02(持久潤采) 1.6g、650元。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC透光雙色頰采，蜜桃X桃花＃02 3.5g、500元。圖／CHI...
CHIC CHOC透光雙色頰采，蜜桃X桃花＃02 3.5g、500元。圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC玩色蜜口紅＃PK01(持久潤采) 1.6g、650元。 圖／C...
CHIC CHOC玩色蜜口紅＃PK01(持久潤采) 1.6g、650元。 圖／CHIC CHOC提供
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CHIC CHOC發表夏季彩妝系列。記者劉小川／攝影
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CHIC CHOC透光雙色頰采，八重櫻X櫻花＃01 3.5g、500元。圖／CH...
CHIC CHOC透光雙色頰采，八重櫻X櫻花＃01 3.5g、500元。圖／CHIC CHOC提供
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