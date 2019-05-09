Janet代言嬰兒食品「喜寶」 樂分享育兒小撇步！

2019-05-09 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



吾家有子初長成，新生兒是家中寶貝，造就台灣嬰幼兒食品市場巨大商機。德國有機嬰兒食品「喜寶」今天舉辦記者會，找來時尚俏媽咪Janet代言，現場分享育兒經驗，並宣布由宜果國際擔任台灣總代理，未來將積極推動優質嬰幼兒食品。

成立於德國多瑙河畔的「喜寶」，走過120多年時光，最早從事烘焙業的Joseph Hipp爺爺，為了給予家中雙胞胎足夠營養，將特製手工麵包粉研發成寶寶食品，後續發展為系列嬰兒食品，以「HiPP」為命名，喜寶為維持產品最佳品質，至今選擇不上市。

究竟如何才能讓寶寶喝的營養又健康？小兒科醫師黃立心表示，對於市售3號、4號奶粉進行分析，發現有近4成5奶粉含有蔗糖、香料等成分，更有超過8成含有麥芽糊精，雖說這些成分無害，卻並非寶寶成長所需營養。「喜寶嬰兒奶粉」乳源來自德國自然放牧乳牛，專為一歲以上寶寶設計，強調提供孩童最天然營養。黃立心進一步補充，母乳是寶寶最佳營養來源，當中所含益生菌對身體有益，目前市售奶粉有添加益生菌佔3 成6，同時擁有益生菌及益菌生的僅有1成，雙益配方能提升好菌保護力，改善排便狀況。

Janet現場分享育兒小秘訣，就是讓孩童自然成長，不當緊張新手媽咪，Janet笑著說，最近Egan愛上躺在她臉上睡覺，昨天邊玩邊爬到自己頭上，經過30分鐘都沒動靜，定神一看原來Egan已呼呼大睡。針對即將到來母親節，新手媽咪Janet想收到什麼禮物？Janet說，「只要小孩開心、平安長大，就是最好禮物。」