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南韓參謀長：北韓今日再度發射不明物體

愛買日韓周53折起！引「平成年號脆果」、孔劉代言「KANU櫻花咖啡」等品，量販獨賣IRIS除蹣神器

2019-05-09 16:31聯合報 記者何雅玲╱即時報導

愛買日韓周開跑(5/21止)，精選日韓總品項超過500款包含年號脆果、馬桶食玩等創意零食，加上韓國男神孔劉代言櫻花咖啡、男團成員陸星材代言啤酒，多達３成新品最低53折起；還有日本除蹣神器、代購最夯厚壓三明治機同步在愛買開賣。

日本正式告別平成年代，愛買周銷超過2000包的玉米脆菓限量推出紀念款「東鳩平成提拉米蘇味玉米脆果」，另外格力高迷你百琪咖啡可可巧克力的平成高校包裝，都有著跨世代收藏意義。同時，愛買南雅店首度成立快閃店「Pocky專賣店」，推出人氣櫻花抹茶、經典巧克力棒，還有黑醋栗巧克力等多款期間限定口味。

愛買日韓周精選超過50款新品包括，辣中帶甜的「韓國烤雞洋芋片」、仿照馬桶喝飲料的食玩「Heart清涼飲料馬桶造型」，並獨家量販引進團購熱銷「韓與在來海苔超值包」任選2袋199元；話題飲品首推《鬼怪》孔劉代言「韓國KANU櫻花咖啡」、粉紅浪漫包裝全台限量120盒，還有同劇演員陸星材代言的「樂天費茲啤酒」。超萌角落生物15款商品同步開賣，包含「角落生物白葡萄軟糖」、「角落生物直版襪」、「角落生物純棉兒童三角褲」等最低49元起，全面搶攻可愛商機。

此外還有獨家量販引進口碑激推、平價高效能的「IRIS大拍3.0雙氣旋除蹣吸塵器」，使用空氣清淨機同級銀離子濾網，原價3990元、會員價3490元，再送價值1280元過濾網與集塵盒；以及部落客暱稱小小V的「Vitantonio 厚燒熱壓三明治機」，深度達3.2公分可厚燒吐司、煎雞排、煎蛋等多種用途，愛買線上購物試賣單周破300台，限時下殺67折只要1990元。

韓國KANU櫻花咖啡(90g)原價899元、特價799元。圖/愛買提供
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角落生物直版襪原價59元、特價49元。圖/愛買提供
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東鳩平成提拉米蘇味玉米脆果(77g)原價59元、特價49元。圖/愛買提供
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