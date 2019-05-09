法國軍靴太空輕量新品登台 《與惡》演員王可元陽光演繹

2019-05-09 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



先前公視人氣電視劇《我們與惡的距離》，不論是角色或扣人心弦的劇情，都掀起一波話題討論，但不說可能不知道，劇中飾演殺人犯的新銳演員王可元，私底下其實是個開朗的大男孩！日前更替法國軍靴品牌PALLADIUM執行「太空人任務」，陽光詮釋品牌春夏新推出的PAMPA LITE太空輕量系列。

PALLADIUM「ZERO GRAVITY MISSION城市零重力挑戰」全球首支形象影片釋出後，太空人將無重力的探索體驗帶來台灣，更以無人機送出PAMPA LITE太空輕量系列。影片裡首位挑戰的是電視劇《我們與惡的距離》中的新銳演員王可元，跳脫劇中陰鬱的形象，以正面態度挑戰太空任務，片中還有街頭女王Stars Xu、潮流男神劉雨凱等人同時接受任務。