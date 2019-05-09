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法國軍靴太空輕量新品登台 《與惡》演員王可元陽光演繹

2019-05-09 15:55聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

先前公視人氣電視劇《我們與惡的距離》，不論是角色或扣人心弦的劇情，都掀起一波話題討論，但不說可能不知道，劇中飾演殺人犯的新銳演員王可元，私底下其實是個開朗的大男孩！日前更替法國軍靴品牌PALLADIUM執行「太空人任務」，陽光詮釋品牌春夏新推出的PAMPA LITE太空輕量系列。

PALLADIUM「ZERO GRAVITY MISSION城市零重力挑戰」全球首支形象影片釋出後，太空人將無重力的探索體驗帶來台灣，更以無人機送出PAMPA LITE太空輕量系列。影片裡首位挑戰的是電視劇《我們與惡的距離》中的新銳演員王可元，跳脫劇中陰鬱的形象，以正面態度挑戰太空任務，片中還有街頭女王Stars Xu、潮流男神劉雨凱等人同時接受任務。

PAMPA LITE全新太空輕量系列中率先在台上市的是「太空輕量STX」，鞋面使用50%REPREVE®寶特瓶再生纖維50%混彈道尼龍材質，內裡採超透氣科技纖維，搭載輕量的Lite-Tech大底，並使用Memory Foam記憶鞋墊，鞋舌裡標及鞋提印有PALLADIUM發源地的GPS座標，首發限定款「大膽紅」全台限量48雙，5月9日於統一時代店、信義新光A11店獨家販售。此外還有「太空輕量KNIT」，鞋款重量僅250克，以及以太空衣外型為設計靈感的「太空輕量BLANC」、「太空輕量SUPPLY」等鞋款。

PAMPA LITE太空輕量系列「大膽紅」，售價2,480元。圖／PALLADI...
PAMPA LITE太空輕量系列「大膽紅」，售價2,480元。圖／PALLADIUM提供
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「太空輕量BLANC」、「太空輕量SUPPLY」純棉帆布使用，打造太空衣外型。圖...
「太空輕量BLANC」、「太空輕量SUPPLY」純棉帆布使用，打造太空衣外型。圖／PALLADIUM提供
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「太空輕量KNIT」以針織技術及無內裡設計，打造零著感、輕量、透氣的穿搭體驗。圖...
「太空輕量KNIT」以針織技術及無內裡設計，打造零著感、輕量、透氣的穿搭體驗。圖／PALLADIUM提供
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新銳演員王可元等人搶先挑戰PALLADIUM神秘太空任務。圖／PALLADIUM...
新銳演員王可元等人搶先挑戰PALLADIUM神秘太空任務。圖／PALLADIUM提供
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太空人女王
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